Przełom dla Elbląga i przekopu? „Był jak autostrada bez zjazdów. Ten rząd to zakończy”

Wojna o miejski port i ostatnie 900 metrów toru wodnego, bez którego przekop Mierzei Wiślanej nie ma dla Elbląga większego znaczenia, toczyła się miesiącami. Zakończyła ją zmiana władzy, gdy nowy rząd podpisał z samorządem porozumienie, a minister Dariusz Klimczak zapowiadał, że pierwsze statki morskie wpłyną do Elbląga „za półtora roku”. Czyli całą, liczącą ponad 20 kilometrów drogę wodną z Zatoki Gdańskiej, przez przekop Mierzei Wiślanej, zalew i rzekę Elbląg, miały według ministra pokonać już w drugiej połowie... 2025 roku.

Porozumienie nie oznaczało jednak końca problemów. Okazało się, że kluczowy most, który wybudowano za 40 milionów, ulega awariom, miasto wciąż nie miało pieniędzy na rozbudowę portu, remont nabrzeża, okolicznej infrastruktury i dróg dojazdowych.

– Wokół całego przedsięwzięcia narosło w ostatnim czasie wiele różnych historii. Tym wszystkim, którzy te historie opowiadają i wyolbrzymiają, chcę powiedzieć, że port w Elblągu będzie funkcjonował, będzie przynosił korzyści nie tylko dla regionu, ale też całego kraju – zapewnia jednak europoseł KO Jacek Protas. – Rząd PiS-u, który działał hasłowo i politycznie, wykonał kawał roboty, bo wybudował przekop, ale to było jak autostrada bez zjazdów. Teraz ten rząd i samorząd to zakończy – podkreśla.

Milowym krokiem ma być decyzja, która właśnie zapadła w Brukseli. Choć nie oznacza ona, że Elbląg już otrzymał wyczekiwane środki unijne.

„Przekop bez portu nie ma żadnego sensu”