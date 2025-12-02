Koniec z hodowlą zwierząt na futra. Związkowcy dziękują... Nawrockiemu

Organizacje hodowców zaznaczyły, że decyzja prezydenta była „niezwykle trudna”, ale podjęta w duchu „odpowiedzialnego dialogu i konsensusu”. Wskazano, że sytuacja sektora stała się poważna po wpisaniu norki amerykańskiej na unijną listę gatunków inwazyjnych, co – według oświadczenia – groziło całkowitym wygaszeniem branży w ciągu dwóch lat.

W oświadczeniu przypomniano, że choć prezydent „do ostatniej chwili stał na straży ochrony prawa do prowadzenia działalności rolniczej”, ostatecznie zdecydował się poprzeć rozwiązanie, które – jak podkreślono – daje hodowcom realną możliwość kontynuowania działalności aż do 31 grudnia 2033 roku.

Osiem lat działalności na dotychczasowych zasadach

Hodowcy zwracają uwagę na znaczenie art. 2 nowelizacji, który – jak cytują – stanowi, że podmioty prowadzące hodowlę w dniu wejścia w życie ustawy „mogą ją prowadzić do dnia 31 grudnia 2033 r. na podstawie przepisów dotychczasowych”. Autorzy oświadczenia wskazują, że zapis ten gwarantuje brak zmian prawnych w tym czasie, które mogłyby generować dodatkowe koszty lub powodować spadek opłacalności hodowli, także w zakresie dostosowania do prawa unijnego.

Dodają, że ewentualne zmiany przepisów unijnych będą wdrażane w Polsce dopiero po zakończeniu ośmioletniego okresu przejściowego. Według oświadczenia oznacza to również zobowiązanie dla rządu, by wystąpić o unijne derogacje oraz – gdy zajdzie potrzeba – o odroczenie implementacji nowych regulacji. Jak podkreślono, takie działania podejmują państwa o dużej skali produkcji, m.in. Finlandia, Dania, Grecja i Hiszpania.

„Minimum bezpieczeństwa” na czas wygaszania gospodarstw

Zdaniem przedstawicieli branży zapis gwarantujący możliwość dalszego prowadzenia działalności przez osiem lat stanowi absolutne minimum, niezbędne do „odpowiedzialnego wygaszania gospodarstw, spłaty zobowiązań kredytowych oraz dokończenia inwestycji w dobrostan i bezpieczeństwo zwierząt”.

Wyrazy uznania dla prezydenta

W końcowej części oświadczenia hodowcy ponownie dziękują Nawrockiemu za decyzję „podjętą z rozwagą, w oparciu o fakty, w dialogu z hodowcami oraz z troską o przyszłość polskiej wsi”. Wyrażają również przekonanie, że „osobisty autorytet prezydenta będzie gwarancją uczciwego wykonania zapisów ustawy oraz poszanowania praw polskich rolników”.

Czytaj też:

Nawrocki zdecydował w sprawie ochrony zwierząt. Jedną ustawę podpisał, drugą zawetowałCzytaj też:

Nawrocki podjął decyzję. Właściciele działek wygrywają walkę o wuzetki