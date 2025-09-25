O prawdziwym władcy Warszawy i milionach w pewnych meblach. „Niedyskrecje do słuchania”

Wojna między Marcinem Kierwińskim, szefem warszawskiej PO, sekretarzem generalnym tej partii, i Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, podsycana była przez premiera Donalda Tuska. Szef Platformy jest znany z tego, że lubi napuszczać na siebie różne frakcje partyjne ale sam nie staje po żadnej ze stron.

Ta najnowsza wojna może się jednak skończyć dla Platformy źle. Przypomnijmy, że poszło o tzw. nocną prohibicję, którą chciał wprowadzić w mieście Rafał Trzaskowski, a radni PO postanowili ten pomysł storpedować i świetnie im się to udało. A chodziło o pokazanie, kto naprawdę rządzi w Warszawie.

Cała ta rozgrywka odbyła się kosztem mieszkańców, którzy chcieli wprowadzenia nocnej prohibicji, co wiadomo z przeprowadzonych konsultacji społecznych. A radni pokazali im figę z makiem.

Radni PO, którzy przy pomocy nocnej prohibicji pokazali prezydentowi Trzaskowskiemu, gdzie jest jego miejsce w szeregu, przekonywali swoich wyborców, że sprzeciw wobec nocnej prohibicji to jest kwestia wolności. Z tego wynika, że obywatel ma prawo pić do upadłego i wrzeszczeć pół nocy, zakłócając spokój innych obywateli. Według naszych rozmówców opowiadali takie dyrdymały i głosowali nie tak, jak chcieli, tylko tak jak im kazano, bo

Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej, decyduje o tym, kto zostanie wpisany na listę radnych PO w następnych wyborach. Zatem to on jest faktycznym władcą stołecznych radnych.

Bohaterem wydarzeń podczas sesji Rady Miasta, na którą usiłowano nie wpuścić mieszkańców, był radny Jarosław Szostakowski, szara eminencja Warszawy, prawa ręka Marcina Kierwińskiego.

Jeden z warszawskich samorządowców powiedział nam, że to on trzyma warszawskich radnych z Platformy twardą ręką, wymusza na nich określone decyzje i że bardzo to lubi.

