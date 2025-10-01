Ukraina oburzona po decyzji Nawrockiego. Grozi dyplomatycznym odwetem

Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty ustaw. Prezydencka inicjatywa zakłada zmiany w przepisach o Instytucie Pamięci Narodowej oraz w kodeksie karnym.

Kancelaria Prezydenta przekazała, że „celem tej zmiany jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu”.

Według Karola Nawrockiego nowelizacja przyczyni się do skuteczniejszego prowadzenia postępowań karnych przeciwko osobom zaprzeczającym sprawstwu zbrodni ludobójstwa dokonanej przez OUN frakcję Bandery i UPA.

Krok Karola Nawrockiego oburzył stronę ukraińską. Ambasada Ukrainy w Polsce udostępniła oświadczenie przedstawicieli środowiska historycznego Ukrainy.

Historycy zaapelowali, żeby nie upolityczniać wspólnego dziedzictwa historycznego i stanowczo potępili zrównanie działalności UPA i OUN z reżimami nazizmu i komunizmu. W ich opinii UPA i OUN miały charakter antyimperialny i narodowowyzwoleńczy, wobec czego zrównywanie ich działalności z ludobójczymi praktykami nazistów i komunistów jest dość wątpliwe.

Do tej pory nie ma też ostatecznych opracowań i wniosków na temat wpływu sił specjalnych reżimów okupacyjnych ZSRR i nazistowskich Niemiec na wydarzenia, które doprowadziły do tej ukraińsko-polskiej konfrontacji – napisano.

Dodatkowo ambasada Ukrainy w Polsce wezwała przedstawicieli polskiej dyplomacji do wznowienia dyskusji w celu bezstronnego ustalenia tła historycznych wydarzeń.

W dalszej części oświadczenia podziękowano Polakom za pomoc Ukraińcom po wybuchu pełnoskalowej wojny. Jednak – jak dodano – przyjęcie przez stronę polską prezydenckiego projektu wywoła negatywną reakcję w Ukrainie. Strona ukraińska zapowiedziała, że w takiej sytuacji zdecyduje się na odwet dyplomatyczny, który będzie wymierzony w oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które – jak wiadomo – dopuszczały się czynów zbrodniczych na ludności cywilnej Ukrainy w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych.

W związku z tym historycy zaapelowali, aby skoncentrować się na najbardziej optymalnym sposobem rozwiązania kwestii wspólnej tragicznej historii powinno być kontynuowanie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych.