Nawrocki chce zmian. Pomysł prezydenta uderza w cudzoziemców

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w poniedziałek 29 września Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty ustaw. Jedna z inicjatyw prezydenta zakłada zmiany w przepisach o Instytucie Pamięci Narodowej oraz w kodeksie karnym.

Nawrocki chce kar za „banderyzm”

Jak czytamy, „celem tej zmiany jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu”.

Co więcej, projekt autorstwa Karola Nawrockiego zakłada również podwyższenie ustawowego zakresu kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczanie granicy państwowej.

twitter

Nawrocki zaostrza zasady. Będzie trudniej „zostać Polakiem”

Z kolei drugi projekt wniesiony do Sejmu dotyczy zmian w zasadach nabywania polskiego obywatelstwa. Propozycja Karola Nawrockiego zakłada, żeby proces przyznawania obywatelstwa został wydłużony od trzech do dziesięciu lat (chodzi konkretnie o wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce).

– To nie tylko jest wielki zaszczyt. Ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej, nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia – mówił prezydent pod koniec sierpnia.

Pomysł zaostrzenia zasad przyznawania polskiego obywatelstwa pojawił się już w maju w propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywa spotkała się wówczas z krytyką m.in. ze strony organizacji zajmujących się pomocą migrantom. – Zamiast realnie wspierać integrację, nowelizacja może prowadzić do frustracji i marginalizacji osób, które chcą się związać z Polską na stałe – wyjaśniali przedstawiciele Fundacji Ukraiński Dom.

Czytaj też:

Kaczyński chce polexitu? Wymowna deklaracja prezesa PiSCzytaj też:

Ministrowi puściły nerwy. Tak zareagował na protest rolników