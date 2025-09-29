Ministrowi puściły nerwy. Tak zareagował na protest rolników

W niedzielę 28 września w Spale w województwie łódzkim zorganizowano dożynki. W wydarzeniu przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa udział wzięli producenci żywności oraz hodowcy z całej Polski.

Rząd z propozycjami dla rolników

Podczas dożynek przemówienie wygłosił Stefan Krajewski. Szef resortu rolnictwa zapowiedział m.in. wsparcie dla gospodarstw dotkniętych kataklizmami oraz działania przeciwko niekorzystnym umowom handlowym, w tym z krajami Mercosur.

– Ponad 60 milionów wypłacimy w październiku dla rolników z Żuław, których pola znalazły się pod wodą, a którym chcemy udzielić rychło wsparcia. Dodatkowe pieniądze, które w październiku i w listopadzie wypłacimy z budżetu państwa tym, którzy ucierpieli na skutek nawałnic i anomalii pogodowych w całej Polsce – zapewniał Stefan Krajewski.

Minister podkreślał również, że w ubiegłym roku wartość naszego eksportu osiągnęła 231,5 mld zł. – Dzięki naszym staraniom otwieramy kolejne rynki: Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Chiny, Filipiny. To tam polscy producenci wołowiny, drobiu, wieprzowiny znajdują odbiorców. Silna pozycja na rynkach zagranicznych to nowe szanse dla wsi i gwarancja bezpieczeństwa dla polskich gospodarstw – dodawał.

Incydent na dożynkach. Minister z PSL dostał wieńcem

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy rolnicy są zadowoleni z polityki prowadzonej przez resort rolnictwa. Na zdjęciach z dożynek w Spale widać grupy demonstrantów, którzy mieli ze sobą transparenty z napisami „PSL w Spale świętuje, rolnik w Polsce bankrutuje” albo „PSL świętuje, chłop długi notuje”.

W pewnej chwili doszło do incydentu. Przy protestujących pojawiła się ekipa Telewizji Republika. Jeden z rolników rzucił wieniec w kierunku ministra rolnictwa. Ostatecznie trafił on osoby, które stały wokół ministra. Gdy polityk PSL dostrzegł co się stało, ostro skrytykował pracowników Republiki.

– Napuszczacie ludzi, żeby rzucali w kobiety, które mogą uszkodzić. To jest robota Republiki: dzielicie Polskę i rolników, promujecie profanację dla dożynek, prowadzicie do wojny polsko-polskiej – stwierdził.

