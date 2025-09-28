Polacy ocenili działania Tuska. Sondaż nie zostawia złudzeń

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla WP, ankietowanych zapytano jak oceniają działania Donalda Tuska w roli premiera naszego kraju. Z badania wynika, że łącznie 48,4 proc. respondentów jest zadowolonych z polityki szefa rządu. Odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie” wskazało 15,9 proc. ankietowanych a 32,5 proc. „raczej pozytywnie”.

Grupa przeciwników Donalda Tuska jest niemal tak samo liczna. Złą opinię o premierze ma 47,6 proc. Aż 33 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie negatywna ocena” a kolejnych 14,6 proc. „raczej negatywna”.

4 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie ma jednoznacznej opinii na temat Donalda Tuska.

Awantura w rządzie. Tusk nie krył wściekłości

Najnowszy sondaż pojawił się dzień po tym, jak media obiegła informacja o awanturze, do której miało dojść w szeregach koalicji. Powodem były wyniki głosowania ws. prezydenckiego projektu o przyszłości CPK. Ponieważ część posłów Polski 2050 zagłosowała razem z PiS i Konfederacją, a niektórzy wstrzymali się od głosu, projekt został skierowany do dalszych prac w komisji.

Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że „jest to bardzo zły znak ze strony marszałka Sejmu a postawa Polski 2050 bardzo źle wróży na przyszłość”.

Według doniesień Onetu premier miał zagrozić ministrom partii koalicyjnych, że jeśli zagłosują przeciwko odrzuceniu projektu ws. CPK, to zostaną zdymisjonowani. – – Tak wściekłego Donalda dawno nie widziałem. Nastrój jest taki, że to może być początek końca koalicji – przyznał informator portalu.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został zrealizowany w dniach 13-15 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

