Giertych wspomniał o snusach Nawrockiego. Rosja od razu to wykorzystała

Karol Nawrocki został kilkukrotnie przyłapany na zażywaniu woreczków nikotynowych. Kamery uchwyciły takie zachowanie polityka m.in. podczas debaty prezydenckiej oraz w trakcie ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi na falę krytyki, szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że substancje, które zażywa głowa państwa, nie są zabronione. – To nie są narkotyki ani dopalacze, jak próbowano oszukiwać w czasie kampanii wyborczej. To są saszetki nikotynowe, które dostępne są w wielu punktach – wyjaśnił Zbigniew Bogucki w rozmowie z RMF FM.

Współpracownik Karola Nawrockiego stwierdził, że całe zamieszanie to burza w szklance wody, która ma tylko i wyłącznie przykryć kompromitacje rządu Donalda Tuska. Gdy publicysta Tomasz Terlikowski podkreślił, że jest to niezdrowa substancja, której zażywanie nie wpływa pozytywnie na wizerunek głowy państwa, Zbigniew Bogucki odparł, że Karol Nawrocki robi tyle innych dobrych rzeczy, że to nie ma żadnego znaczenia.

Zachowanie prezydenta ostro skrytykował Roman Giertych. Każda osoba uzależniona od tytoniu potrafi wytrzymać przez kilka godzin. Karol Nawrocki nie jest zdolny wytrzymać bez używki nawet godziny i tym samym nie jest zdolny do wypełniania jakiejkolwiek funkcji publicznej. To co on zażywa to nie jest tytoń – stwierdził polityk KO w mediach społecznościowych.

Cała sprawa nie umknęła uwadze rosyjskiej propagandy. Na łamach związanej z Kremlem agencji TASS ukazała się depesza, której autorzy stwierdzili, że podejrzewa się, że Karol Nawrocki zażywał substancje psychoaktywne na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dodali, że w trakcie debaty przed wyborami prezydenckimi ówczesny szef IPN próbował potajemnie zażywać substancje a cztery dni później pomyślnie przeszedł testy na obecność narkotyków.

Do tekstu został dołączony wpis Romana Giertycha w mediach społecznościowych.

