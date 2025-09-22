Nawrocki znów to zrobił. Wszystko nagrały kamery

O nietypowym uzależnieniu Karola Nawrockiego stało się głośno podczas kampanii wyborczej. W trakcie jednej z debat prezydenckich kamery uchwyciły jak ówczesny szef IPN sięga po woreczek nikotynowy. Zachowanie kandydata wywołało falę spekulacji.

Karol Nawrocki i snus

– Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne – komentował ówczesny szef sztabu Paweł Szefernaker.

Internauci szybko wyłapali, że już w przeszłości do sieci trafiały filmiki, na których widać, jak Karol Nawrocki zażywa wspomnianą substancję. Nie inaczej było podczas trwającej właśnie wizyty w Stanach Zjednoczonych.

W poniedziałek 22 września prezydent wziął udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na oficjalnym profilu programu „Szkło kontaktowe” pojawiło się nagranie, na którym widać Karola Nawrockiego zażywającego snusa.

Karol Nawrocki w USA

Oprócz udziału w uroczystościach rocznicowych, Karol Nawrocki spotkał się również z Ruth Porat, prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w trakcie rozmowy podjęto tematy inwestycji w Polsce, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Z informacji podanych przez Pałac Prezydencki wynika również, że w USA doszło do spotkania Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. W prezydenckiej agendzie znalazły się również spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem.

We wtorek 23 września Karol Nawrocki weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

