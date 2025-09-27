Burza wokół snusów Nawrockiego. Te słowa rozwiewają wątpliwości

Podczas jednej z debat prezydenckich kamery uchwyciły jak Karol Nawrocki sięga po woreczek nikotynowy. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja Internauci szybko wyłapali, że już w przeszłości do sieci trafiały nagrania, na których widać, jak polityk zażywa wspomnianą substancję. Nie inaczej było podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Burza w sprawie snusów Nawrockiego

Zachowanie prezydenta wywołało burzę w sieci. Do sprawy odniósł się Zbigniew Bogucki. – To nie jest substancja, która jest zabroniona. To nie są narkotyki ani dopalacze, jak próbowano oszukiwać w czasie kampanii wyborczej. To są saszetki nikotynowe, które dostępne są w wielu punktach – tłumaczył szef Kancelarii Prezydenta.

Współpracownik Karola Nawrockiego określił całe zamieszanie mianem burzy w szklance wody. Na uwagę prowadzącego program Tomasza Terlikowskiego, że jest to niezdrowa substancja, której zażywanie nie wpływa pozytywnie na wizerunek głowy państwa, Zbigniew Bogucki odparł, że Karol Nawrocki robi tyle innych dobrych rzeczy, że to nie ma żadnego znaczenia.

Karol Nawrocki pójdzie na odwyk?

W dalszej części rozmowy Tomasz Terlikowski zapytał wprost, czy prezydent zdecyduje się na terapię lub odwyk, która wyleczy go z uzależnienia. – To jest decyzja Karola Nawrockiego. Osobiście nie palę papierosów ani nie zażywam saszetek, nie jestem więc obiektywny – powiedział szef KPRP.

Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Robimy swoje. To nie ma żadnego znaczenia. Dyskusja o tym snusie ma być przykryciem tej wielkiej kompromitacji rządu – dodał.

Co zażywa Karol Nawrocki? Producent ujawnia

Tymczasem w rozmowie Szymonem Krawcem z Wprost, dr Michał Kozłowski producent woreczków nikotynowych 77, których używa prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że „fakt, iż głowa państwa używa tego typu produktów, pomoże w rozpoczęciu dyskusji na temat ich sprzedaży”.

– Nasze woreczki zawierają nikotynę, ale nie ma tam ani tytoniu, ani innych kancerogennych substancji. To ni jest snus. Te dwa produkty należy od siebie odróżnić, chociaż jeden i drugi ma kształt woreczka – mówił przedsiębiorca.

Michał Kozłowski podkreślił, że „w przypadku snusu w środku mamy sproszkowany tytoń a w Polsce sprzedaż tego typu produktów jest niedozwolona”. – To, co zażywa prezydent, to woreczek nikotynowy. W środku nie ma tytoniu. Składników jest niewiele: mikroceluloza, aromaty, regulatory pH oraz sama nikotyna jako ta substancja aktywna – wyliczał.

