Giertych bez litości dla Ziobry. „Zero pozostanie zawsze zerem”

„Składam zawiadomienie na Zbigniewa Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa” – poinformował Roman Giertych za pośrednictwem mediów społecznościowych. W dalszej części swojego wpisu poseł KO stwierdził, że „były minister sprawiedliwości przegrał z nim w sądach sześć razy, gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia”.

„Mścił się za to, że go nie przyjąłem do pracy, to wymyślił aferę. Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw” – wyliczał mecenas.

Swój wpis zakończył słowami „zero pozostanie zawsze zerem”. W ten sposób Roman Giertych nawiązał do słynnych słów Leszka Millera, które padły podczas komisji śledczej zajmującej się tzw. aferą Rywina.

Ziobro na komisji ds. Pegasusa uderza w Giertycha

Ruch polityka KO to odpowiedź na zeznania Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości powiedział, że mecenas był inwigilowany systemem ze względu na konieczność zbadania sprawy spółki Polnord.

– Podobno ścigaliśmy niewinnego Romana Giertycha. Organy doszły do wniosku, że Giertych jest złodziejem, który wyprowadzał pieniądze ze spółki. Ma prawo mnie nienawidzić, bo nadzorowałem tę sprawę – przekonywał Zbigniew Ziobro. W trakcie przesłuchania polityk stwierdził również, że „Roman Giertych był członkiem grupy przestępczej”.

Historia spółki Polnord sięga października 2020 roku. To właśnie wtedy mecenas wraz z 11 innymi osobami został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie około 92 mln zł ze spółki Polnord. W styczniu tego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie. Według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Czytaj też:

Burza po zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry. „Musi być kara”, „Jest nękany”Czytaj też:

Zbigniew Ziobro zatrzymany na lotnisku. „Nielegalne”