Burza po zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry. „Musi być kara”, „Jest nękany”

Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy unikał stawiennictwa przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Początkowo usprawiedliwiał się chorobą, by później coraz jawniej kpić ze starań polityków i służb. W pewnym momencie miał nawet pojawić się na komisji, ale z niewyjaśnionych powodów nie zaczekała ona na polityka i przerwała obrady przed jego przybyciem.

Zbigniew Ziobro zatrzymany na lotnisku

29 września zaczęło się typowo, policjanci pojawili się przed domem byłego ministra sprawiedliwości w województwie łódzkim, ale nie zastali nikogo. Ziobro w tym czasie przebywał w Brukseli, czego zresztą nie ukrywał. Poinformował nawet, że tego samego dnia wsiądzie w samolot do Polski.

Dopiero koło południa polityka zatrzymano na Lotnisku Chopina w Warszawie. Choć nie dopuszczono na płytę dziennikarzy, to relację z czynności służb przeprowadzała TV Republika. Jej dziennikarz towarzyszył bowiem politykowi już od Brukseli.

Kiedy w końcu policja zatrzymała posła PiS, by doprowadzić go przed komisję śledczą, w sieci zaroiło się od komentarzy triumfujących polityków obozu władzy. „Ziobro pokazał, że nie każdy może i powinien być ministrem sprawiedliwości. Te obrazy przejdą do historii wymiaru sprawiedliwości. Jako przestroga dla tych, którzy czują się ponad prawem” – pisała na X posłanka KO Monika Wielichowska.

„Przypomnijmy. Ziobro ucieka przed pytaniami o inwigilację opozycji politycznej, dziennikarzy, adwokatów, prokuratorów i innych, którzy byli krytykami rządu PiS. Pegasusem kontrolowali wybory w 2019. To była zbrodnia na demokracji. Musi być kara!” – dodawała Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO.

Zatrzymanie Ziobry: Jego zachowanie jest bezczelne

Swoje do powiedzenia miała też adwokat Dorota Brejza, małżonka europosła KO Krzysztofa Brejzy, jednej z głównych ofiar inwigilacji systemem Pegasus. „Zachowanie Ziobry jest bezczelne. Wyjeżdża z Brukseli, w której mieszka z żoną, bo żona jest obecnie asystentką Jakiego, wyjeżdża tak, żeby się spóźnić. Będzie zapewne doprowadzony z lotniska, ale nadal poziom lekceważenia państwa, buty i bezczelności wywala skalę” – zwracała uwagę.

„Ziobro zatrzymany i przymusowo doprowadzony przed Komisję Śledczą ds Pegasusa. Nie ma świętych krów!” – cieszył się poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Zupełnie reagował jednak były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry, Marcin Warchoł. „Teatr bezprawia. Nielegalna komisja ds. Pegasusa. Nielegalne przesłuchanie. Nielegalne zatrzymanie Pana Ministra Zbigniewa Ziobro na lotnisku Okęcie, gdy przyleciał do Polski” – pisał.

„Ziobro doprowadzony przez policję przed komisję śledczą. Drwiny z prawa skończyły się. W tym przypadku to dopiero początek przygód p. Zbigniewa z wymiarem sprawiedliwości” – zapowiadał KO Robert Kropiwnicki. Janusz Kowalski z dawnej partii Ziobry widział to jednak inaczej. „Szacunek dla ministra Zbigniewa Ziobro, który dziś tej upadającej patowładzy Donalda Tuska w twarz przypomina czym jest »prawo«, a za 2 lata wyjaśni im czym jest »sprawiedliwość«” – stwierdzał.

Komisja ds. Pegasusa wykorzysta obecność kluczowego światka?

Jeszcze przed zatrzymaniem Ziobry dziennikarz Patryk Słowik zwracał uwagę na inną rzecz. „Życzę sobie i wszystkim, żeby Zbigniew Ziobro zeznawał jutro przed komisją. Członkowie komisji przez tyle miesięcy na pewno doskonale przygotowali się do przesłuchania, będą zadawali same istotne pytania i postawią interes narodowy ponad polityczne bon-moty. Dzięki temu poznamy prawdę” – pisał, nie kryjąc swoich wątpliwości co do profesjonalizmu posłów.

Na optykę całej sprawy zwrócił uwagę dziennikarz Robert Mazurek: „Zbigniew Ziobro jest teraz nękany, a jak ktoś jest nękany, zwłaszcza jak choruje na raka, to żywimy do niego sympatię” – mówił w programie.

Czytaj też:

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa. Transmisja na żywoCzytaj też:

Policja przed domem Ziobry. Chodzi o przymusowe doprowadzenie