Policja przed domem Ziobry. Chodzi o przymusowe doprowadzenie

Po godzinie 6 rano policjanci pojawili się przed domem Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu w województwie łódzkim. Działali w związku z wyrokiem sądu, dotyczącym przymusowego doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości przed komisję śledczą ds. Pegasusa.

Zbigniew Ziobro unika komisji śledczej ds. Pegasusa

Funkcjonariusze nie zastali polityka. Była to już kolejna tego typu próba, były prokurator generalny i minister sprawiedliwości uporczywie nie stawia się na wezwania komisji śledczej. Zbigniew Ziobro twierdzi, że organ został powołany nielegalnie. Posiedzenie komisji zaplanowane zostało na poniedziałek 29 września na godzinę 10:30 w Sejmie.

Polsat News dowiedział się, że funkcjonariusze zadzwonili domofonem przy bramie domu polityka. Nikt im jednak nie otworzył. – Policjanci podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – informowała mł. asp. Aneta Placek z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

– 23 września KMP w Skierniewicach otrzymała postanowienie z SO w Warszawie z dnia 16 września dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka przed komisję śledczą w Warszawie. W takim przypadku policjanci na podstawie kodeksu postępowania karnego są zobligowani wykonać te działania – dodawała.

Policjanci wciąż czekają przed domem byłego ministra. Rzeczniczka z komendy w Skierniewicach nie chciała informować o dalszym planie działania służb. Dziennikarze Polsat News twierdzą, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Brukseli. W Warszawie ma pojawić się dopiero około godziny 10 na lotnisku. Nie zdąży więc na posiedzenie komisji w Sejmie.Byłaby to już dziewiąta nieudana próba przesłuchania tego polityka w Sejmie.

