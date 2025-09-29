Kaczyński chce polexitu? Wymowna deklaracja prezesa PiS

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd kraju. Prezes PiS spotkał się ze swoimi sympatykami w Zielonej Górze.

Prezes PiS o nowym systemie w Polsce

W trakcie swojego przemówienia były wicepremier stwierdził m.in. że „w Polsce potrzebny jest nowy system”. – Trzeba demokratycznej, ale mocnej władzy. Trzeba zapewnić rzeczywistą równość obywateli, bo ona jest dzisiaj kompletną fikcją, to, żeby w Polsce nie było władzy i wielkich instytucji bez żadnej kontroli, bo nie ma dobrej władzy, nad którą nie ma kontroli – tłumaczył.

– Jeśli ktoś na tej sali sądzi, że ktoś inny niż my, a szczególnie Niemcy, będą dbali o nasze interesy, to naprawdę jest skrajnie naiwny. To po prostu dziecinada. Wiem, że tutaj były takie czasy, lata 90., były te pierwsze środki europejskie, różnego rodzaju zabiegi, których naiwnych mogą przekonywać do tego rodzaju myślenia – dodał prezes PiS.

Kaczyński ostro krytykuje UE

W dalszej części wystąpienia Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Unię Europejską. W opinii polityka „aktualnie Polska ma przed sobą ważny wybór”.

Jedna droga to „w pełni zjednoczona Europa pod niemiecką dominacją, która oznacza praktycznie rezygnację z suwerenności naszego państwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami”.

– Są kraje w UE, które zachowały dużą część suwerenności tak jak Dania czy Irlandia, ale o taką sytuację można by się było starać, gdyby była większa koalicja. Jeden kraj, nawet tak duży na Europę jak Polska, nie jest w stanie wymusić czegoś takiego – podkreślał.

Kaczyński chce polexitu? Prezes PiS o Pax Americana

Prezes PiS zdecydowanie cieplej wypowiedział się na temat tzw. propozycji amerykańskiej. – To jest ta propozycja, którą w sposób najbardziej pełny przedstawił Donald Trump w swoim wystąpieniu w ONZ. Pax Americana rozciągałoby się w gruncie rzeczy na cały glob, ale byłyby suwerenne państwa, w tym suwerenna Polska. To byłoby pełne zachowanie suwerenności oczywiście z tymi wyjątkami, które odnoszą się do NATO – zachwalał polityk.

Według Jarosława Kaczyńskiego chodzi o to, że „to by była siła niezwyciężona, najpotężniejsza na świecie, pod przywództwem amerykańskim”. – To jest ta druga propozycja. Droga do niej nie jest tak jasno sprecyzowana, ale ona jest, można powiedzieć, konkurencyjna wobec tej pierwszej. Ma jedną gigantyczną zaletę: zachowujemy swoje państwo i suwerenność – zaznaczył polityk PiS.

