Kaczyński ma powód do namysłu. Polacy wysłali mu ważny sygnał. Nowy sondaż

Od tygodni coraz głośniej spekuluje się o narastającym napięciu między dwiema frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. Chodzi o tzw. harcerzy, czyli polityków, którzy koncentrują się wokół Mateusza Morawieckiego, a także maślarzy, związanych m.in. z Przemysławem Czarnkiem, Jackiem Sasinem i Tobiaszem Bocheńskim.

Do tych doniesień publicznie odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przyznał, że są pewne nieporozumienia w partii, ale nie są one tak poważne, jak przedstawiały to media. – Asumptem do tych wszystkich opowieści o jakichś strasznych walkach w naszej partii były drobne i zupełnie źle zinterpretowane wydarzenia podczas nieformalnego spotkania grupy działaczy naszej partii – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej, która została zorganizowana w połowie grudnia.

Rozłam w PiS-ie? Polacy wysłali sygnał Kaczyńskiemu. Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu, który na zlecenie Onetu zrealizowała agencja SW Research, zapytano Polaków, czy uważają, że przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wyniki badania mogą dać do myślenia Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Aż 40,5 proc. badanych uważa, że taki scenariusz jest prawdopodobny, a 31,6 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania. 27,9 proc. respondentów nie ma jednoznacznej opinii w sprawie.

Sondaż został zrealizowany w dniach 29-30 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

