Nawrocki zażartował. Rosyjska cerkiew oskarża go o „kontakty z demonami”

Karol Nawrocki w ramach żartu stwierdził w rozmowie, że zdarza mu się rozmawiać z duchem marszałka Józefa Piłsudskiego. – Rozmawiamy o wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku, ale też o obecnej sytuacji międzynarodowej po agresji Federacji Rosyjskiej – mówił. Wypowiedź ta wywołała nieco kpin w kraju, ale o wiele mocniej rezonowała za naszą wschodnia granicą.

Nawrocki rozmawia z Piłsudskim? Rosyjska Cerkiew o „śladzie demonicznym”

Przewodniczący patriarchalnej komisji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej ds. rodziny, ochrony macierzyństwa i dzieci, ks. Fiodor Łukianow ostro ocenił słowa Nawrockiego, mówiąc o „śladzie demonicznym”. Jego słowa cytował portal NEXTA Polska.

„Zamiłowanie elit rządzących do kontaktów z rzekomymi duszami zmarłych zawsze było zwiastunem wielkich nieszczęść i wstrząsów w państwie. Już w czasach Starego Testamentu Bóg ostrzegał, że pod postacią dusz przodków człowiekiem mogą manipulować upadłe anioły, których celem jest zgubienie rodzaju ludzkiego” – czytamy.

Łukianow miał podsumować, że Nawrocki „najwyraźniej również kontaktuje się z demonami”. NEXTA przypomniała przy tej okazji, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna aktywnie popiera wojnę w Ukrainie i powiela kremlowska propagandę na jej temat.

Rosyjska propaganda pyta o Nawrockiego i rozmowy z Piłsudskim

Jeśli wspomina się o propagandzie, nie można pominąć wypowiedzi Marii Zacharowej na ten temat. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wysyłała polskiego prezydenta po pomoc duchową. – Powinien pobiec do kościoła i powiedzieć, że nawiedzają go demony – mówiła, cytowana przez rosyjski serwis Sputnik.

Słynąca z propagandowych występów Zacharowa zasugerowała, że Nawrocki oszukał wyborców, nie wspominając o nietypowych rozmowach. – Zgłosił swoją kandydaturę. W ramach przedstawienia siebie i obrony swoich poglądów należało prawdopodobnie powiedzieć również o tym, że „rozmawia” z Piłsudskim – mówiła.

Sprawę na antenie Polsat News komentował też rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. – Pan prezydent pozwolił sobie na żart w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, ale to zostało wykorzystane przez rosyjską propagandę. To pokazuje, jak ta rosyjska propaganda i rosyjskie władze obserwują działania pana prezydenta Karola Nawrockiego, który w sposób bardzo zdecydowany wypowiada się na temat działań Federacji Rosyjskiej, sam jest ścigany przez władze Federacji Rosyjskiej za likwidację sowieckich obiektów propagandowych – mówił w programie „Graffiti”.

