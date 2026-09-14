Poseł Macierewicz przekroczył granicę? Jest zawiadomienie do prokuratury

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Posłowi PiS i byłemu ministrowi obrony narodowej mogą grozić poważne konsekwencje.

Macierewicz popełnił przestępstwo? Szef MSWiA zawiadamia prokuraturę

„Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy Policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów” – informował Kierwiński na X.

Chodzi o działania Macierewicza, podejmowane przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Politycy PiS pojawili się tam, by zaprotestować przeciwko odwołaniu rektora uczelni. W budynku przebywała już wówczas posłanka partii Maria Kurowska. Jej koledzy twierdzili, że chcą przekazać jej żywność oraz leki. Policja zabezpieczająca demonstrację nie przepuszczała jednak nikogo.

Do mediów trafiło nagranie, na którym Antoni Macierewicz rozmawia z policjantem. Polityk groził funkcjonariuszowi sądem i łapał go za mundur, by odczytać jego nazwisko. Powoływał się na swoją legitymacje poselską.

Macierewicz szarpał się z protestującymi na miesięcznicy smoleńskiej

Poseł Macierewicz w ubiegłym tygodniu przyciągnął uwagę opinii publicznej swoim zachowaniem także przy innej okazji. Podczas miesięcznicy smoleńskiej uczestniczył w szarpaninie z kontrdemonstrantami. Wymachiwał przedmiotem, przypominającym pistolet do paintballa. Protestujący pokazali później w sieci tabliczkę, która została spryskana farbą lub sprejem, prawdopodobnie przez Macierewicza.

— Poseł Macierewicz jest nieobliczalny i według mojej oceny powinien być w tym przypadku sprawdzony . Co miał w rękach. Być może został sprawdzony wcześniej? Niemniej wygląda to bardzo źle, jak poseł RP biega wśród ludzi z pistoletem, choćby na farbę – mówiła w rozmowie z „Faktem” Elżbieta Burkiewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.

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