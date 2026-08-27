Nawoływała do zabójstwa polityków PiS. Teraz usłyszała zarzuty

Internautka z powiatu gorzowskiego w nietypowy sposób komentowała w sieci informację o zatrzymaniu zawodowego zabójcy. Pod wpisem „Faktu” na ten temat napisała, że powinno się zatrudnić go do „zlikwidowania” polityków PiS. Wymieniła w tym kontekście Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Przemysława Czarnka, Antoniego Macierewicza, Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego.

Nawoływała do zabójstwa polityków PiS. Poznała zarzuty

Dochodzenie na początku tego tygodnia wszczęła gorzowska prokuratura rejonowa. Materiały dowodowe nadesłali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Ustalili, że 21 sierpnia 55-latka opublikowała komentarz, który można odczytać jako wezwanie do zabójstwa.

W czwartek 27 sierpnia o działaniach służb informowała Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Wiadomo, że Renatę W. zatrzymano do złożenia wyjaśnień. Kobieta podczas przesłuchania nie zaprzeczała, że jest autorką komentarza i przyznała się do jego opublikowania.

Przesadziła z komentarzem w sieci. Renata W. wyraziła skruchę

55-latka zapewniała, że jej komentarz wyrażał jedynie niezadowolenie z polityki Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślała, że nie zamierzała realnie wzywać do pozbawienia życia wypisanych polityków. Wyraziła skruchę i mówiła, że nie miała świadomości popełnienia przestępstwa.

Obecnie Renata W. objęta została dozorem policji. Prokurator Wojciechowska-Grześkowiak przypomniała, że kobiecie grozi do trzech lat więzienia. Dalsze czynności prowadzi CBZC.

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