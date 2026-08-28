Spektakularne zaćmienie na polskim niebie. Księżyc przybierze „krwawą” barwę

Entuzjaści wyjątkowych chwil powinni nastawić budzik wcześnie rano – przed świtem. Zdecydowanie warto, bowiem na niebie pojawi się Księżyc w niecodziennej, czerwonej barwie.

Krwawy Księżyc nad Polską. Znamy datę i godzinę

Krwawy Księżyc rozświetli niebo w piątek (28 sierpnia) ok. godz. 3:23. Zaćmienie miało będzie kilka faz – tarcza Księżyca będzie stopniowo ciemnieć.

Ok. godz. 4:00 w Polsce zjawisko zacznie być coraz lepiej widoczne. Nie należy spodziewać się całkowitego zaćmienia, bowiem, jak wspominaliśmy wcześniej – będzie ono częściowe. O godz. 4:33 Księżyc znajdzie się w cieniu Ziem – wówczas na jego tarczy pojawi się ciemny fragment. To szczytowy moment.

Kiedy będzie najlepszym momentem na obserwację? Mniej więcej między 4:30 a 5:00. Z każdą minutą po godz. 5:00 niebo będzie robiło się coraz jaśniejsze, a potem nastanie świt. Wówczas obserwowanie zjawiska stanie się niemal niemożliwe.

Kiedyś ludzie bali się Krwawego Księżyca

I choć dzisiaj Ziemianie uważają Krwawy Księżyc za piękny, wyjątkowy, tajemniczy, a także dostrzegają w nim walory romantyczne, to jednak nie zawsze tak było. Kiedyś był on traktowany jako zwiastun nieszczęścia – rychłej katastrofy.

Dlatego też rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej zachowywali szczególną ostrożność w każdym obszarze życia, gdy spodziewali niepokojącego dla nich zjawiska.

Warto wyjaśnić też, na czym polega zaćmienie Księżyca. Dochodzi do niego, gdy Ziemia ustawia się między Słońcem a Księżycem. Atmosfera niebieskiej planety przefiltrowuje wtedy światło żółtego karła w taki sposób, że na satelitę pada wyłącznie charakterystyczny, czerwony odcień emitowany przez centralną gwiazdę.

Warto zauważyć, że oglądanie Zaćmienia Księżyca jest zupełnie bezpieczne – w przeciwieństwie do oglądania Zaćmienia Słońca, do czego zawsze używać należy specjalistycznego sprzętu (np. certyfikowanych okularów).

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