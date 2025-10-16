Sekielski przekręcił nazwisko Hołowni. Zrobił to celowo
Szymon Hołownia
Szymon Hołownia Źródło: Shutterstock / paparazza
Tomasz Sekielski w swoim programie na YT celowo przekręcił nazwisko Szymona Hołowni. Skrytykował go za to poseł PL2050 Michał Gramatyka.

Tomasz Sekielski to dziennikarz oraz reżyser filmów dokumentalnych. Za swoją dziennikarską pracę był wielokrotnie nagradzany. W swoim wieczornym programie na YouTube „Sunday Night Live” pokazał się ostatnio z gorszej strony.

Sekielski o Hołowni. Przekręcił nazwisko

W programie wzięli udział Sekielski oraz Roch Kowalski i Mirosław Oczkoś. W pewnym momencie prowadzący przypomniał o sondzie prowadzonej na jego kanale.

– Przejdziemy do koalicji. Ja przypomnę, że jest sonda, którą uruchomiłem. Kto z Koalicji 15 października ma większe powody do śmiechu? – zaczął Sekielski. Kontynuując, przekręcił nazwisko marszałka Sejmu, Szymona Hołowni.

– Czy Tusk, czy Kosiniak-Kamysz, czy Kałownia, czy Czarzasty? – powiedział Sekielski. Poproszony przez Kowalskiego o powtórzenie, tym razem Sekielski powiedział „Hołownia”.

Poseł Gramatyka krytykuje Sekielskiego

Zachowanie dziennikarza skomentował Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. W swoim wpisie na X polityk załączył fragment nagrania z programu Sekielskiego. Skomentował: „Nic bardziej obrzydliwego dziś nie zobaczycie. Zachodzę w głowę, ile trzeba mieć w sobie nienawiści żeby takie rzeczy uskuteczniać…”.

Sekielski to nie jedyny dziennikarz, który w ten sposób przekręca nazwisko marszałka Sejmu w ten sposób. Wcześniej zasłynął z tego Tomasz Lis, który używał tego określenia, krytykując Hołownię za nocne spotkanie z politykami PiS.

W lipcu Radio ZET i „Newsweek” poinformowały, że Hołownia spotkał się w nocy m.in. z europosłem PiS Adamem Bielanem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu Bielana. „Fakty” TVN dodały, że według nieoficjalnych informacji na spotkaniu rozmawiano m.in. o rządzie technicznym i pozostawieniu Hołowni na fotelu marszałka.

Źródło: WPROST.pl