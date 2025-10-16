Sekielski przekręcił nazwisko Hołowni. Zrobił to celowo

Tomasz Sekielski to dziennikarz oraz reżyser filmów dokumentalnych. Za swoją dziennikarską pracę był wielokrotnie nagradzany. W swoim wieczornym programie na YouTube „Sunday Night Live” pokazał się ostatnio z gorszej strony.

Sekielski o Hołowni. Przekręcił nazwisko

W programie wzięli udział Sekielski oraz Roch Kowalski i Mirosław Oczkoś. W pewnym momencie prowadzący przypomniał o sondzie prowadzonej na jego kanale.

– Przejdziemy do koalicji. Ja przypomnę, że jest sonda, którą uruchomiłem. Kto z Koalicji 15 października ma większe powody do śmiechu? – zaczął Sekielski. Kontynuując, przekręcił nazwisko marszałka Sejmu, Szymona Hołowni.

– Czy Tusk, czy Kosiniak-Kamysz, czy Kałownia, czy Czarzasty? – powiedział Sekielski. Poproszony przez Kowalskiego o powtórzenie, tym razem Sekielski powiedział „Hołownia”.

Poseł Gramatyka krytykuje Sekielskiego

Zachowanie dziennikarza skomentował Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. W swoim wpisie na X polityk załączył fragment nagrania z programu Sekielskiego. Skomentował: „Nic bardziej obrzydliwego dziś nie zobaczycie. Zachodzę w głowę, ile trzeba mieć w sobie nienawiści żeby takie rzeczy uskuteczniać…”.

Sekielski to nie jedyny dziennikarz, który w ten sposób przekręca nazwisko marszałka Sejmu w ten sposób. Wcześniej zasłynął z tego Tomasz Lis, który używał tego określenia, krytykując Hołownię za nocne spotkanie z politykami PiS.

W lipcu Radio ZET i „Newsweek” poinformowały, że Hołownia spotkał się w nocy m.in. z europosłem PiS Adamem Bielanem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu Bielana. „Fakty” TVN dodały, że według nieoficjalnych informacji na spotkaniu rozmawiano m.in. o rządzie technicznym i pozostawieniu Hołowni na fotelu marszałka.

