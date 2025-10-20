Sukces „Wprost”. Jedyny tygodnik w prestiżowym rankingu!

Wirtualny Wskaźnik Wpływu (WWW) to nowy ranking stworzony przez serwis Wirtualne Media. Autorzy zestawienia wzięli pod lupę ponad 100 największych marek medialnych w Polsce, żeby sprawdzić, jak radzą sobie w sieci i który z wydawców ma największy wpływ na internetową rzeczywistość.

Wirtualny Wskaźnik Wpływu – jak powstał ranking?

Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę 11 różnych kategorii. – Dziś ocenianie mediów wyłącznie przez pryzmat jednej kategorii np. liczbę użytkowników, odsłon, fanów w social mediach czy subskrybentów na YouTube to zbyt wąskie spojrzenie, które daje niepełny obraz – tłumaczył dyrektor wydawniczy Michał Mańkowski.

– Dziś portale to marki, które mają wiele różnych punktów styku z odbiorcą i często nie kończą się one odsłoną strony internetowej – dodawał.

Przy tworzeniu wskaźnika uwzględniano m.in. liczbę realnych użytkowników strony oraz liczbę odsłon danego serwisu. Patrzono również na aktywność i zaangażowanie internautów w social mediach pod kątem nie tylko odsłon, ale również interakcji – zarówno na Facebooku, jak i na TikToku oraz Instagramie czy X. Liczyła się także liczba odsłon wideo na YouTube.

Dane, na których bazowali autorzy zestawienia, pochodzą z Mediapanelu, Socialblade oraz Sotrendera.



Sukces „Wprost” w nowym rankingu

Serwis Wprost.pl znalazł się w pierwszej 50 Wirtualnego Wskaźnika Wpływu zajmując 29. miejsce i wyprzedzając m.in. Dziennik.pl, „Rzeczpospolitą”, TVP Info, Na Temat oraz TOK FM.

Jesteśmy też jedynym tygodnikiem, który znalazł się w rankingu stworzonym przez Wirtualne Media.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko liczbę realnych użytkowników na stronie, serwis Wprost.pl zajął 17. miejsce z wynikiem 36.13 wyprzedzając m.in. RMF FM, Polsat News czy internetowy serwis dziennika „Rzeczpospolita”.

Wszystkim naszym czytelnikom dziękujemy za codzienną obecność i zaangażowanie w mediach społecznościowych.