„Strefy R” nad polskimi miastami. Rząd Tuska zmienia przepisy

Strefy R mają objąć wyłącznie obszary o zwartej zabudowie, co pozwoli na lepsze zarządzanie ruchem powietrznym i zwiększy bezpieczeństwo operacji lotnictwa ogólnego. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na dokument Ministerstwa Infrastruktury, głównym celem zmian jest „dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb użytkowników przestrzeni powietrznej oraz ujednolicenie zasad z wymogami unijnymi”.

Według uzasadnienia projektu, dotychczasowe przepisy „powodują, że znaczne obszary przestrzeni powietrznej wyznaczone nad terenami pozostającymi w granicach administracyjnych miast (…) pozostają niedostępne dla użytkowników przestrzeni powietrznej”. Wprowadzenie stref R ma rozwiązać te nieścisłości, zapewniając jednocześnie lepszą organizację ruchu powietrznego nad miastami.

Na liście objętych strefami miast znajdują się największe ośrodki w Polsce: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław oraz śląskie aglomeracje: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy i Zabrze. Granice stref będą ustalane na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i opierać się na prostych figurach geometrycznych, co ułatwi planowanie lotów.

„Strefy R” dla największych miast. Rozporządzenie wejdzie w życie w 2026 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego wyjaśnia, że „strefy R” są strefami ograniczeń, w których lot statków powietrznych ograniczany jest ze względu na wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości. Zgodnie z projektem rozporządzenia, loty nad mniej zabudowanymi przedmieściami nadal będą możliwe, dzięki czemu zwiększy się efektywność korzystania z przestrzeni powietrznej.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Przewidziana data wejścia w życie przepisów to 16 kwietnia 2026 roku. Resort podkreśla, że zmiany mają nie tylko uporządkować zasady nad miastami, lecz także ujednolicić krajowe przepisy z wymogami unijnymi.

