To miasto znika z mapy Polski. Wyludnia się w zastraszającym tempie

Z roku na rok coraz więcej miast w Polsce traci mieszkańców. Młodzi wyjeżdżają do dużych aglomeracji lub za granicę, a starsze pokolenie stopniowo odchodzi. W efekcie maleje liczba uczniów w szkołach, zamykają się lokalne sklepy i punkty usługowe, a samorządy walczą z rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że proces wyludniania dotyczy niemal wszystkich województw, jednak Mazowsze jest jednym z regionów, gdzie różnice między dużymi miastami a mniejszymi ośrodkami stają się szczególnie widoczne.

Wśród miejscowości najbardziej dotkniętych problemem demograficznym znalazły się Pionki — miasto, które w ostatnich latach traci mieszkańców w alarmującym tempie.

Pionki. Miasto z przemysłową przeszłością

Pionki niegdyś były ważnym ośrodkiem przemysłowym regionu. Działały tu zakłady chemiczne „Pronit”, znane z produkcji materiałów wybuchowych i tworzyw sztucznych, które przez dekady dawały zatrudnienie tysiącom osób.

Po transformacji ustrojowej w latach 90. wiele fabryk upadło, a wraz z nimi zniknęły miejsca pracy. W kolejnych latach mieszkańcy zaczęli masowo wyjeżdżać, szukając lepszych perspektyw w Radomiu, Warszawie czy za granicą.

Z danych GUS wynika, że w 2002 roku w Pionkach mieszkało 20 329 osób, a w 2024 roku już tylko 15 922. To spadek o 4 407 mieszkańców – czyli prawie jedną piątą populacji miasta w ciągu zaledwie dwóch dekad.

Zamknięte sklepy i puste kamienice w centrum stały się symbolem zmian, jakie dotknęły to niegdyś tętniące życiem miejsce.

Pionki walczą o drugie życie. Przyroda i historia to ich atut

Mimo trudnej sytuacji demograficznej, Pionki mają wciąż wiele do zaoferowania. Miasto stawia na turystykę i rekreację, próbując przyciągnąć nowych mieszkańców oraz odwiedzających.

Wśród największych atrakcji regionu znajduje się Puszcza Kozienicka – ogromny kompleks leśny z siecią szlaków pieszych i rowerowych, a także licznymi rezerwatami przyrody. Latem życie koncentruje się wokół Zalewu w Pionkach (Staw Górny), popularnego miejsca wypoczynku dla rodzin.

Na uwagę zasługują też neogotycki kościół św. Barbary, Plac Konstytucji, a także zabytkowy budynek dawnej Kasy Chorych z 1925 roku i dworzec kolejowy z tego samego okresu.

