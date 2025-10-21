Warszawskie szkoły mają problem. „Bez nich system by się zawalił”

W należących do miasta przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych oraz innych placówkach oświatowych rośnie co prawda liczba nauczycieli, ale wciąż jest ich za mało jak na potrzeby tak dużego miasta.

Warszawa. W mieście jest za mało nauczycieli

W roku szkolnym 2017/18 było ich nieco ponad 27,5 tys. W roku 2019/20 prawie dwa tysiące więcej. W roku 2025/26 to aż 32 tys. 764. Z tej liczby 28 tys. 782 uczy w jednej placówce, 3 tys. 664 w dwóch, a ponad 300 w trzech lub więcej.

„Wyborcza” zwraca uwagę na liczbę wakatów. Pięć lat temu było ich 1,7 tys. W 2021 roku 2 tys., a w ubiegłym ponad 3 tysiące. Obecnie liczba ta zatrzymała się na 3002. Jak zwracają uwagę dziennikarze, luki zapełniają nauczyciele, którzy prowadzą większą liczbę zajęć niż obowiązkowe pensum. Gdyby tego nie robili, wakatów byłoby aż o 5 tys. więcej.

Pomagają też ci starsi pedagodzy. W wieku emerytalnym jest obecnie 3 tys. 717 nauczycielek (po skończeniu 60 lat) i nauczycieli (tutaj powyżej 65 lat). Liczba nauczycieli przed trzydziestką z kolei regularnie maleje i wyniki aktualnie niespełna 2,8 tys.. Robi to wrażenie zwłaszcza w powiązaniu z faktem, że ogólna liczba nauczycieli wzrasta.

Warszawa komentuje braki w kadrze nauczycielskiej

Badania TALIS z 2024 roku pokazały, że Polska jest w gronie krajów z najstarszą kadrą nauczycielską. Władze stolicy w rozmowie z „GW” przekonują jednak, że nie jest tak źle. – Jeśli porównamy obecny rok szkolny z poprzednim, to liczba wakatów pozostaje na stałym poziomie – przekazała rzeczniczka prasowa ratusza Marzena Gawkowska.

– W 2023 r. podnieśliśmy dodatki wychowawcom przedszkolnym, a w 2024 r. dodatki funkcyjne dla kadry zarządzającej w szkołach i przedszkolach. Wprowadziliśmy też korzystniejsze przeliczanie funduszu motywacyjnego dla nauczycieli. Od lutego 2025 r. obowiązują kolejne podwyżki dodatków za wychowawstwo w szkołach i przedszkolach. To nasze warszawskie rozwiązania. Są też zmiany ogólnopolskie, które – mamy nadzieję – zachęcą do pracy w placówkach oświatowych – mówiła.

