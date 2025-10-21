Bąkiewicz w liceum straszył „morderczą UE”. Tak zareagowała dyrekcja

O Robercie Bąkiewiczu było niedawno głośno w związku z wypowiedzią, na którą musiała zareagować prokuratura. Ten sam aktywista już w poniedziałek 20 października wystąpił na konferencji, którą zorganizowano w liceum.

Tomaszów Lubelski. Bąkiewicz na konferencji w liceum

11 października Robert Bąkiewicz pojawił się na marszu PiS przeciwko nielegalnej migracji. – Kosy na sztorc! Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły – mówił do zgromadzonych.

Prokuratura w Warszawie podjęła czynności w związku z tymi słowami i bada je pod kątem ewentualnego „nawoływania do zbrodni”. Kontrowersje wokół Bąkiewicza nie przeszkodziły mu jednak tydzień później pojawić się na konferencji w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim. W swoim wystąpieniu wrócił do wypowiedzi na marszu PiS.

– Pan Jezus powiedział: niech wasza mowa będzie prosta: tak, tak, nie, nie. Tak więc stąd być może moje ostre, jednoznaczne słowa, ale słowa wzywające innych do tego, żebyśmy byli gotowi do obrony wartości, żebyśmy odrzucili jakieś takie pacyfistyczne naleciałości, które od tych ponad 30 lat się tutaj, w nas wpycha. Katolicyzm to nie jest pacyfizm – przekonywał Bąkiewicz.

– Chciałbym do czegoś innego zapraszać, właśnie do tego potu, do krwi, do ofiary, bo to leży w sednie naszej cywilizacji. Ofiara tak naprawdę daje nam tą taką nie tylko mistyczną, ale też i materialną przyjemność – mówił dalej. Postanowił też skrytykować Unię Europejską.

Bąkiewicz przed licealistami mówił o morderczej Unii

– Ludzie Unii, to są ludzie, którzy idą z hasłami utopijnego, takiego państwa, które ma istnieć, o którym my, a szczególnie mówię do młodych ludzi, w którym wy macie być niewolnikami, w którym wy będziecie na niemieckiego pana pracować, którym nikt z wami nie będzie się liczył. Dlatego potrzeba powstań. Dlatego mówię o tych kosach – powtarzał członek Ruchu Obrony Granic.

– W dzisiejszym świecie to Unia nas zabija, Unia nas morduje. Politycy tego państwu nie powiedzą, bo się boją utraty poparcia. Unia Europejska nas zniszczy kompletnie. Wszystko to, co kochamy, zostanie kompletnie zniszczone, bo takie jest jej założenie. I chcą jeszcze tego, żeby ci młodzi ludzie, w których murach tutaj mówimy, sami nienawidzili własnej przeszłości, własnych bohaterów, własnych świętych, wiary ojców, tego wszystkiego – podsumował.

Bąkiewicz w szkole. Kurator potwierdza udział młodzieży

Lubelski kurator oświaty w rozmowie z Wirtualną Polską nie krył swoich odczuć po wystąpieniu Bąkiewicza. – Ja osobiście jestem zbulwersowany i oburzony. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w szkole – mówił Tomasz Szabłowski. – Prosiliśmy dyrektora szkoły o wyjaśnienia w tej sprawie przed wydarzeniem. Zostałem poinformowany, że to zwykły komercyjny wynajem – dodawał.

Wizytator kuratorium potwierdził, że na konferencji pojawili się uczniowie liceum. – Ja chciałbym wiedzieć od nauczycieli i dyrektora, kto uczniów zaprosił na spotkanie, czy ktoś ich namawiał. Będę oczekiwał takich wyjaśnień – zapowiadał Szabłowski.

– Konferencja odbyła się w hali sportowej II Liceum. O wynajęcie hali wystąpiło stowarzyszeni Nowoczesność i Tradycja, współorganizator wydarzenia. Normalnie komercyjnie została naliczona odpłatność za wynajęcie hali – odpowiadał na pytania WP Henryk Karwan z PiS.

Starosta tomaszowski zapewniał portal, że niczego złego w zaproszeniu Bąkiewicza nie widzi. – Póki co mamy jakąś wolność słowa. W mojej ocenie Unia też nie całkiem w porządku się zachowuje w stosunku do Polski. Może nie trzeba nam aż takiej hipokryzji, żeby lukrować wszystko, bo czasami pewne rzeczy trzeba po imieniu nazywać – mówił Karwan.

Dyrektor liceum Waldemar Typek przekonywał, że „szkoła nie zapraszała ani nie dysponowała informacjami o osobach prowadzących poszczególne panele”. – Znane były jedynie główne tematy poszczególnych paneli, które w moim odczuciu nie sugerowały politycznego zabarwienia – zaznaczał. Lista uczestników konferencji była jednak dostępna w internecie.

