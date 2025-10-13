Bąkiewicz mówił o „wyrywaniu chwastów”. Jest ruch prokuratury

W sobotę w Warszawie odbyła się manifestacja przeciwko nielegalnej migracji oraz umowy Mercosur. Wydarzenie organizowane było Prawo i Sprawiedliwość.

Bąkiewicz na marszu przeciwko migracji. Reakcja prokuratury

Na scenie podczas manifestacji pojawił się aktywista Robert Bąkiewicz.

– Te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły – mówił działacz.

Słowa wypowiedziane przez Bąkiewicza nie spotkały się z uznaniem warszawskich prokuratorów – z urzędu wszczęto postępowanie z art. 255 ust. 2 KK, który mówi: „Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Bąkiewicz ze sceny mówił też o Rosji i Niemcach.

– Dziś zagrożeniem jest nie tylko Rosja, ale również imperialne Niemcy, które odbudowują własną potęgę w Europie kosztem Polski – przekonywał działacz.

Mentzen komentuje. „Tusk i Kaczyński muszą odejść!”

Manifestację przeciwko migracji skomentował Sławomir Mentzen.

„PiS manifestujący przeciwko imigracji jest tak wiarygodny, jak Tusk chwalący się zaporą na granicy z Białorusią” – napisał na X. Do postu dołączył zdjęcie, na którym widać manifestację. W tle znajduje się baner z liczbą wydanych przez rząd PiS wiz.

W kolejnym wpisie polityk Konfederacji zwrócił się z apelem – „Drogie władze PiS!”. W treści posta zwrócił uwagę na Zielony Ład, wysokie zadłużenie i podnoszenie podatków oraz udział PiS w wymienionych inicjatywach.

„Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was. Nie pozbędziecie się nas, nie uciszycie nas, nie zagłuszycie nas” – dodał Mentzen.

„Mamy dosyć waszej hipokryzji i zakłamania! Tusk i Kaczyński muszą odejść! Czas na prawdziwą zmianę!” – zakończył.

