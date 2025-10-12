Protest przeciwko migracji. Mentzen komentuje

W Warszawie odbył się organizowany przez PiS protest przeciwko nielegalnej migracji.

Manifestacja przeciwko migracji. Kaczyński vs Tusk

Podczas manifestacji głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zaatakowało koalicję rządzącą oraz premiera Donalda Tuska.

– Musimy odwołać Tuska, precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zdołał zniszczyć – powiedział Kaczyński. Dodał również, że „przygotowywany jest w Polsce protektorat, co będzie nieszczęściem porównywalnym z rozbiorami”.

Na słowa prezesa PiS odpowiedział premier. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na niewielką frekwencję na manifestacji.

„Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie” – zakończył wpis na X.

twitter

Mentzen komentuje. „Tusk i Kaczyński muszą odejść!”

Manifestację skomentował również Sławomir Mentzen, który skrytykował środowiska obu głównych partii politycznych.

„PiS manifestujący przeciwko imigracji jest tak wiarygodny, jak Tusk chwalący się zaporą na granicy z Białorusią” – napisał na X. Do postu dołączył zdjęcie, na którym widać manifestację. W tle znajduje się baner z liczbą wydanych przez rząd PiS wiz.

twitter

W kolejnym wpisie polityk Konfederacji zwrócił się z apelem – „Drogie władze PiS!”. W treści posta zwrócił uwagę na Zielony Ład, wysokie zadłużenie i podnoszenie podatków oraz udział PiSu w wymienionych inicjatywach.

„Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was. Nie pozbędziecie się nas, nie uciszycie nas, nie zagłuszycie nas” – dodał Mentzen.

„Mamy dosyć waszej hipokryzji i zakłamania! Tusk i Kaczyński muszą odejść! Czas na prawdziwą zmianę!” – zakończył.

twitterCzytaj też:

„Chamstwo buraka z Dworu w Chobielinie”. Jest reakcja MSZ na słowa MentzenaCzytaj też:

Mentzen zarzucił Kaczyńskiemu kłamstwa. Tak zareagował prezes PiS