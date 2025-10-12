Protest przeciwko migracji. Mentzen komentuje

W Warszawie odbył się organizowany przez PiS protest przeciwko nielegalnej migracji.
Manifestacja przeciwko migracji. Kaczyński vs Tusk
Podczas manifestacji głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zaatakowało koalicję rządzącą oraz premiera Donalda Tuska.
– Musimy odwołać Tuska, precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zdołał zniszczyć – powiedział Kaczyński. Dodał również, że „przygotowywany jest w Polsce protektorat, co będzie nieszczęściem porównywalnym z rozbiorami”.
Na słowa prezesa PiS odpowiedział premier. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na niewielką frekwencję na manifestacji.
„Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie” – zakończył wpis na X.
Mentzen komentuje. „Tusk i Kaczyński muszą odejść!”
Manifestację skomentował również Sławomir Mentzen, który skrytykował środowiska obu głównych partii politycznych.
„PiS manifestujący przeciwko imigracji jest tak wiarygodny, jak Tusk chwalący się zaporą na granicy z Białorusią” – napisał na X. Do postu dołączył zdjęcie, na którym widać manifestację. W tle znajduje się baner z liczbą wydanych przez rząd PiS wiz.
W kolejnym wpisie polityk Konfederacji zwrócił się z apelem – „Drogie władze PiS!”. W treści posta zwrócił uwagę na Zielony Ład, wysokie zadłużenie i podnoszenie podatków oraz udział PiSu w wymienionych inicjatywach.
„Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was. Nie pozbędziecie się nas, nie uciszycie nas, nie zagłuszycie nas” – dodał Mentzen.
„Mamy dosyć waszej hipokryzji i zakłamania! Tusk i Kaczyński muszą odejść! Czas na prawdziwą zmianę!” – zakończył.
