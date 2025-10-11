„To stare gry”. Kaczyński na marszu przeciw migrantom odpowiada Tuskowi

Donald Tusk w sobotę zamieścił wpis na X wpis dotyczący migracji.

"Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" – czytamy.

Napisał to w kontekście odbywającego się w sobotę marszu przeciwko nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem.

Kaczyński komentuje

Do słów premiera odniósł się obecny na manifestacji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to, że nasz rząd (PiS – PAP) potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy w życie i trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać, to są stare gry – powiedział.

Kaczyński: precz z Tuskiem, musimy odwołać jego rząd

– Nam się udało doprowadzić, by Polska zaczęła się zbliżać do poziomu Zachodniej Europy, ale przygotowywany jest w Polsce protektorat, co będzie nieszczęściem porównywalnym z rozbiorami. Musimy odwołać Tuska, precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zdołał zniszczyć – mówił Kaczyński.

Jego zdaniem otwarta została „wielka operacja dyfamowania Polaków w skali światowej”. – Dzisiaj wszystko jest odwrotnie i musimy to zatrzymać – stwierdził prezes PiS.

Jak ocenił, polskie finanse publiczne są w stanie klęski, dochodzi do „deptania prawa i Konstytucji”. – To idzie ku bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może nawet całkowitej zagładzie polskiego państwa jako państwa suwerennego.

„Z okazji PiS-owskiego marszu 'przeciwko nielegalnej migracji' tylko przypominam: Za rządów PiS Polska wydała ponad 2,8 mln krajowych wiz pracowniczych. To 47,7% wszystkich wiz wydanych w UE w tym czasie” – napisał z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka.

