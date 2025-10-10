Kto wygrałby wybory? Pięć partii poza Sejmem

Pracownia Opinia24 opublikowała wyniki najnowszego sondażu, który przeprowadziła w dniach 6-8 października 2025. Wzięło w nim udział tysiąc dorosłych Polaków, których zapytano o ich preferencje wyborcze. Badanie zrealizowano techniką mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI).

Wybory parlamentarne. Pięć partii w Sejmie

Koalicja Obywatelska to lider sondażu – wskazało ją 30,8 proc. ankietowanych. Poparcie dla tej partii przez miesiąc wzrosło o 2,2 punktu procentowego.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego wybrało 28,4 proc. respondentów, co oznacza spadek o 0,2 pp.

Podium zamknęła Konfederacja. Chęć głosowania na nią wyraziło 15 proc. uczestników badania. Miesiąc temu partia uzyskała w sondażu taki sam rezultat.

Prób wyborczy przekroczyłyby jeszcze dwa ugrupowania. Lewicę wskazało 5,4 proc. respondentów, a Konfederację Korony Polskiej – 5,3 proc. Obie partie zanotowały spadek, odpowiednio 0,2 pp. i 1,4 pp.

Wysoka frekwencja według sondażu. Razem, PL 2050 i PSL poza Sejmem

Pozostałe partie zgodnie z sondażem nie miałyby reprezentacji w Sejmie. Razem uzyskało wynik 4,5 proc. (+0,6 pp.), Polska 2050 – 3 proc. (+0,1 pp.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,3 proc. (-0,2 pp.).

Ankietowanych zapytano również o ich deklarację w udziale w wyborach parlamentarnych. Połowa respondentów powiedziała, że „zdecydowanie” weźmie udział w wyborach. Ponad jedna piąta – 22 proc. – zadeklarowało, że „raczej” weźmie w nich udział. „Zdecydowanie nie” zagłosuje 13 proc. ankietowanych, a „raczej nie” – 7 proc. Pozostali uczestnicy badania (8 proc.) nie potrafiło odpowiedzieć, czy weźmie udział w głosowaniu.

