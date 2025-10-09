Polityk KO naprawdę to powiedział. Dziennikarka TVN24 aż zaniemówiła

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski wziął udział w misji humanitarnej. Globalna Flotylla Sumud chciała pomóc mieszkańcom Strefy Gazy, którzy zmagają się z kryzysem humanitarnym wywołanym przez izraelskie ataki.

Gdy aktywiści zaczęli zbliżać się do celu, statki, na których płynęli, zostały przejęte przez izraelskie wojsko. Uczestnicy flotylli zostali zatrzymani a następnie deportowani.

Sterczewski ukarany przez klub KO

Po powrocie do Polski polityka KO czekała niemiła niespodzianka. Franciszek Sterczewski został ukarany przez władze klubu parlamentarnego KO karą finansową za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach Sejmu, które odbyły się w trakcie trwania flotylli.

Poseł KO tłumaczył, że zgłaszał władzom klubu KO, że najprawdopodobniej nie będzie go na posiedzeniu Sejmu jednak, jego usprawiedliwienia nie zostały uznane.

Poseł KO skrytykował Sterczewskiego. Konsternacja w TVN24

Do sprawy odniósł się Jan Grabiec. – Nie nazwałbym tego chyba misją. Jak oglądaliśmy zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje, niż misję – stwierdził szef Kancelarii Premiera.

Słowa polityka wyraźnie oburzyły prowadzącą program Anitę Werner. – No nie wiem panie pośle, czy przypominało to wakacje. Dla wielu ludzi to jest ważna sprawa i wydaje mi się, że takie porównania są nie na miejscu – podkreśliła dziennikarka TVN24.

Według Jana Grabca „sprawa jest ważna, natomiast trzeba do niej podchodzić z powagą, a nie traktować jako okazję do jakiejś publicznej autopromocji”. Polityk KO dodał, że „oburzają go takie sytuacje”.

Na te słowa ponownie zareagowała Anita Werner. – Traktujemy tu wiele tematów z powagą i szczerze mówiąc po pana odpowiedzi zatkało mnie, ale rozumiem, że pan teraz to próbuje wytłumaczyć – podsumowała dziennikarka TVN24.

Państwo powinno zapłacić za ewakuację?

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy – inspirując się sondą Radosława Sikorskiego – czy respondenci uważają, że państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji obywateli RP, którzy – mimo ostrzeżeń – udali się w rejon wojny.

26,8 proc. jest przekonanych, że Polska powinna zapłacić za sprowadzenie obywateli do kraju, a 53,2 proc. jest przeciwnego zdania. 20 proc. respondentów nie umie zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie.

