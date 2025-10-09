Nawrocki podpisał ustawę. Nawet 1800 zł na mieszkanie

Rzecznik prezydenta Karol Leśkiewicz poinformował o najnowszej decyzji głowy państwa. Karol Nawrocki zdecydował się podpisać ustawę, która zmienia zasady wsparcia dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Nawrocki podpisał ważną ustawę. Kto na niej skorzysta?

Jak czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta, „głównym celem ustawy jest zapewnienie takich warunków finansowych oraz mieszkaniowych dla funkcjonariuszy, aby stały się one znaczącą motywacją do wstępowania do służby, dalszego pozostawania w służbie oraz wykonywania obowiązków służbowych na najwyższym jakościowo poziomie, co jest szczególnie istotne w aktualnej sytuacji geopolitycznej”.

Co więcej, nowe przepisy mają być również zachętą dla kandydatów do wstępowania do służb mundurowych. – To jedno z narzędzi do zasypywania dziury etatowej, którą odziedziczyliśmy po poprzednikach. Nie jest przypadkiem, że w Warszawie mamy 25 proc. wakatów, a właśnie w stolicy świadczenie będzie najwyższe – stwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Na nowych regulacjach skorzystają m.in. osoby zatrudnione w ABW, SOP, SKW oraz Agencji Wywiadu i Służbie Wywiadu Wojskowego. Będą z nich mogli skorzystać także policjanci oraz strażacy.

Nawrocki podpisał ustawę. 1800 zł na mieszkanie

Zgodnie z nowymi przepisami, funkcjonariusze będą mogli samodzielnie wybrać formę zakwaterowania, która najbardziej im odpowiada. Otrzymają na ten cel specjalny dodatek.

To od mundurowych będzie zależało, czy zdecydują się przeznaczyć te pieniądza na spłatę kredytu czy też na opłaty za wynajem mieszkania. Wysokość świadczenia będzie się wahać od 900 zł do 1800 zł i będzie zależeć od lokalizacji. Pieniądze trafią do funkcjonariuszy w pełnej kwocie, ponieważ świadczenie jest nieopodatkowane.

