TVP niewpuszczone na spotkanie z udziałem Karola Nawrockiego. Oto powód

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Ostrzyhomiu, gdzie odbywa się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Poza nim udział w wydarzeniu biorą prezydenci Czech, Słowacji i goszczących spotkanie Węgier. – Naszym wspólnym interesem jest dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych między krajami regionu – mówił prezydent podczas konferencji z pozostałymi głowami państw.

Jedną z redakcji, które miały zamiar transmitować czterostronne spotkanie, była Telewizja Polska. Ta jednak, jak czytamy na stronie portalu TVP Info, nie została wpuszczona. „Telewizja Polska nie otrzymała zgody na relacjonowanie szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej, który odbywa się na Węgrzech” – napisano.

Zgodnie z postanowieniem organizatorów wydarzenia, relacjonować je mogło jedynie pięć redakcji z Polski. Kancelaria Prezydenta RP miała zadecydować, że będą to Polsat, Polska Agencja Prasowa, Kanał Zero, TV Republika i wPolsce24. „Relacja TVP ze szczytu jest prowadzona z parkingu przed miejscem obrad” – przekazało TVP Info.

TVP kolejny raz za drzwiami. Dziennikarze niewpuszczeni na spotkanie w Lublinie

To nie pierwszy raz, kiedy dziennikarze Telewizji Polskiej nie zostali wpuszczeni na wydarzenie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Miało to także miejsce podczas w Lublinie podczas ECR Kongresu Młodych 28 listopada. Jak podało wówczas TVP 3 Lublin, tylko niektóre stacje telewizyjne mogły wejść do środka.

Portal Press informował, że powodem odmowy miało być zbyt późne złożenie wniosków o akredytację na wydarzenie. TVP 3 Lublin przekazała jednak, że redakcje dowiedziały się o przyjeździe Karola Nawrockiego zaledwie godzinę przed jego wizytą, co w praktyce uniemożliwiło wcześniejszą rejestrację. Poza TVP 3 Lublin niewpuszczone zostały m.in. Polska Agencja Prasowa i Radio Lublin.

