Awaria w Elektrowni Opole. Służby mówią o wycieku

W czwartek wieczorem doszło do awarii w Elektrowni Opole, związanej z zagrożeniem skażeniem chemicznym. Służby otrzymały zgłoszenie o incydencie przed godz. 19. Na miejsce natychmiast wysłano siedem zastępów straży pożarnej z terenu Opola oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kędzierzyna-Koźla.

Awaria w Elektrowni Opole. Doszło do wycieku, nikt nie odniósł obrażeń

Jak poinformował w rozmowie z RMF FM rzecznik opolskich strażaków bryg. Tomasz Pierzchała, „doszło do niewielkiego wycieku substancji niebezpiecznej”. Zgodnie z ustaleniami rozgłośni do zdarzenia doszło w przylegającym do elektrowni budynku technicznym. Wstępne ustalenia wskazują, że nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejscu działania prowadzą strażacy z grupy ratownictwa chemicznego z Opola. – Do miasta jadą strażacy ze specjalistycznej jednostki zajmującej się zagrożeniami chemicznymi z Kędzierzyna-Koźla. W tej chwili nie mogę podać więcej szczegółów. Najważniejsze, że według obecnego stanu wiedzy, nikt nie odniósł obrażeń – przekazał kpt. Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, cytowany przez TVP Info.

Awaria w Elektrowni Opole. Sześć lat temu wzniesiono tam dwa nowoczesne bloki

Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej i ulokowana w Brzeziu Elektrownia Opole jest trzecią co do wielkości elektrownią węglową w Polsce. Wytwarza energię elektryczną głównie z węgla kamiennego, a jej pierwsze bloki oddano do eksploatacji w latach 90. XX wieku.

W 2019 roku zakończono budowę dwóch nowoczesnych bloków – 5. i 6. – o mocy 905 MW, co była największą inwestycją energetyczną w kraju po 1989 roku. Elektrownia pełni kluczową rolę w stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego

Czytaj też:

Nie żyje polski miliarder. Taki zgromadził majątekCzytaj też:

Pilny alert RCB. „Unikaj aktywności na zewnątrz”