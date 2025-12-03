Marta Nawrocka w blasku fleszy. Stylistka nie pozostawia złudzeń

Marta Nawrocka wzięła udział w gali konkursu „Człowiek bez barier” na Zamku Królewskim w Warszawie. Jego celem było promowanie i wyróżnienie osób, których życie zawodowe i społeczne stanowi wzór do naśladowania dla innych.

– Możemy wspierać inicjatywy, których celem jest likwidacja barier. Wspierać wysiłki społeczników – przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. Tu widzę także ważną rolę mediów – by nagłaśniać i przekazywać inspirujące opowieści o sukcesach osób z niepełnoprawnościami – mówiła pierwsza dama.

Marta Nawrocka w blasku fleszy. Stylistka o „ryzyku modowym równym zeru”

Komentatorzy skupili się nie tylko na głównym motywie wydarzenia, ale także kwestiach pobocznych, takich jak m.in. stylizacja Marty Nawrockiej. Pierwsza dama wybrała na tę okazję granatową sukienkę z falbanami. – Ta konkretna stylizacja Marty Nawrockiej jest przykładem elegancji „urzędowej”, czyli takiej, która nikogo nie zachwyci, nikogo nie urazi i z pewnością nie zapisze się też w polskiej historii wyczucia stylu, chyba że w rozdziale o ryzyku modowym równym zeru – oceniła stylistka Karolina Domaradzka w rozmowie z Plejadą.

– Granatowa sukienka wydaje się poprawna i absolutnie bezkonfliktowa, jakby została zaprojektowana tylko po to, żeby nikt nie wniósł w jej sprawie weta. Jedynym odważnym elementem ubioru polskiej pierwszej damy jest asymetryczna część materiału przy ramieniu, wyglądająca jak kokarda przy niechcianym prezencie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale to nadal modowe rozczarowanie, a nie powód do zachwytu – kontynuowała ekspertka.

W dalszej części wypowiedzi stylistka stwierdziła, że w Polsce wciąż panuje oczekiwanie, że pierwsza dama powinna wyglądać „przede wszystkim skromnie i zgodnie z piastowaną funkcją”. – Jakby każdy intensywniejszy wybór modowy mógł zagrozić bezpieczeństwu państwa – oceniła Domaradzka.

