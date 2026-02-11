Bielan i Kamiński w centrum uwagi. Szykują nową koalicję na prawicy?

Swoją hipotezę dziennikarze zaczynają budować od słów byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. – Powiedział, że on wie, że Bielan z Kamińskim się spotykają i knują. My wiemy, że mają to w zwyczaju, my uwielbiamy, jak oni się spotykają – podkreślała Długosz. Przypomniała o niedawnych wizytach Michała Kamińskiego i Adama Bielana w USA, krótko przed podróżą do Stanów prezydenta Karola Nawrockiego. Już wtedy mówiła, że nie jest to przypadek.

Bielan i Kamiński „knują”? Dziennikarze wskazują na USA

— To nie jest też przypadek, że Adam Bielan i Michał Kamiński byli także na spotkaniu z byłym marszałkiem Hołownią – dodawał Mateusz Gierszewski, wracając do nocnego spotkania liderów PiS z Szymonem Hołownią, które wywołało burzę na polskiej scenie politycznej. Dziennikarze w podcaście zauważali, że Bielan i Kamiński mają bardzo dobre kontakty z Amerykanami. Ich zdaniem przekonują oni polityków w Waszyngtonie, że w Polsce możliwa jest „inna koalicja”.

— Oczywiście chodzi o to, żeby zawiązać koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym – mówiła Długosz, mając na myśli prawicowe partie. Wyjątkiem jest tutaj Konfederacja Korony Polskiej. Amerykanie rzekomo wykluczają projekty rządowe z udziałem Grzegorza Brauna.

Nowa koalicja wokół Karola Nawrockiego?

– Nie mam pewności, czy to nie jest tak, że będzie to próba budowania czegoś na Karolu Nawrockim. (...) PSL mówi jasno od lat: „my z PiS-em nigdzie nie pójdziemy. PiS to jest morderstwo dla każdej partii, która się z nim zwiąże. My sobie odzyskujemy spokojnie część naszego elektoratu (...) Nie musimy się wiązać z PiS-em, żeby dać radę” – tłumaczyła Długosz.

– Ale czym innym jest jakaś formacja oparta o autorytet Karola Nawrockiego, o jego poparcie społeczne, która nie nazywa się PiS. To już będzie wtedy zupełnie co innego – podkreślała.

