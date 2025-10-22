Pościg za BMW z migrantami. Tak zakończyła się akcja policji

Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 października 2025 roku, w powiecie wołomińskim. Jak przekazali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Mołdawii podejrzanych o organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. W związku ze sprawą zarzuty usłyszało także pięciu obywateli Afganistanu, którzy przebywali w Polsce nielegalnie.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego otrzymali informację od Straży Granicznej w Sławatyczach o pojeździe, w którym mogły znajdować się osoby nielegalnie przebywające w kraju. Patrol ruchu drogowego w rejonie Woli Rasztowskiej na trasie S8 zauważył wskazany samochód marki BMW.

„Kierujący pojazdem zignorował wydawane przez policjantów sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazujące zatrzymanie się do kontroli drogowej, w związku z czym funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg” – relacjonuje wołomińska policja.

Pościg zakończył się w Kobyłce, gdzie kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu melioracyjnego. Na miejscu zatrzymano czterech obywateli Afganistanu w wieku od 18 do 35 lat. Piąty został ujęty następnego dnia. Kierowca i pasażer pojazdu zbiegli pieszo.

Ucieczka przed policją skończyła się w rowie. Na tym nie koniec problemów

Na miejsce skierowano dodatkowe patrole, operatora drona i przewodnika z psem służbowym. Dzięki współpracy służb na stacji PKP w Kobyłce zatrzymano dwóch Mołdawian w wieku 19 i 36 lat, podejrzanych o organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy dla grupy Afgańczyków.

Sąd Rejonowy w Wołominie zastosował wobec Mołdawian areszt tymczasowy na trzy miesiące. Grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Kierowca BMW usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego i niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu; w przypadku skazania grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Pięciu obywateli Afganistanu zostało przekazanych funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o deportację poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa jest w toku, a służby wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym dokładną rolę zatrzymanych osób w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Czytaj też:

Przez Martyniuka ich lot zamienił się w koszmar. Znamy szczegółyCzytaj też:

„Strefy R” nad polskimi miastami. Rząd Tuska zmienia przepisy