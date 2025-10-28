Burza po „Kropce nad i”. Olejnik była całkowicie bezradna

W „Kropce nad i” w TVN24 często dochodzi do ostrych spięć między prowadzącą Moniką Olejnik a jej gośćmi lub między samymi gośćmi. W ostatnim wydaniu programu doszło do ostrego sporu między dziennikarką a Michałem Wójcikiem z PiS i wiceministrą Aleksandrą Gajewską.

Temperatura w telewizyjnym studiu podczas dyskusji o aferze wokół sprzedaży strategicznej działki pod CPK za czasów rządów PiS, była naprawdę gorąca. Politycy wzajemnie się przekrzykiwali i nie pozwalali skończyć zdania. Monika Olejnik bezskutecznie próbowała opanować sytuację.

Środa nie zostawiła suchej nitki na Olejnik i TVN24

To, co działo się na antenie TVN24, oburzyło Magdalenę Środę. „Uruchomiłam telewizor na rozmowę Moniki Olejnik i nie byłam w stanie zrozumieć czemu służą spektakle, których konstrukcja polega na zapraszaniu dwóch osób z przeciwnych partii, z których jedna zakrzykuje drugą przy wtórze samej prowadzącej” – zastanawiała się publicystka we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Magdalena Środa dodała, że „Monika Olejnik z reguły zaprasza jakiegoś krzykacza z PiS, ostro mu się sama przeciwstawia, robiąc wszelako bardzo dobrze tej partii (bo obecność w takich programach wzmacnia poczucie, że partia ta ma cokolwiek wspólnego z demokracją)”.

Burza po „Kropce nad i”. Olejnik na celowniku Środy

W dalszej części wpisu publicystka przyznała, że „przestała oglądać »Kropkę nad i« z uwagi na częstą obecność Michała Wójcika”. Posła PiS określiła mianem „cynicznego krzykliwego polityka, który powtarza wyuczony trick odwracania zarzutów”.

„Włączam dziś Olejnik a tu znowu wrzeszczący Michał Wójcik. Czemu to służy? Nie pełni to ani funkcji poznawczych, ani społecznych, donikąd nie prowadzi prócz coraz mocniejszej pozycji Michała Wójcika, którego dziennikarka TVN24 najwidoczniej lansuje, dlaczego?” – zastanawiała się publicystka.

„Michał Wójcik jak byk na corridzie i oto cała rozmowa. Czy tak lubimy corridy Olejnik?” – podsumowała swój wpis.

