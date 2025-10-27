Poseł PiS naprawdę to powiedział. Prezenter TV Republika nie wytrzymał

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że 2023 roku, gdy ministrem rolnictwa był Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości, została wydana zgoda na sprzedaż ziemi przez którą ma przebiegać linia kolejowa CPK. Pozwolenie dotyczące 160-hektarowej działki trafiło w ręce Piotra Wielgomasa, wiceprezesa firmy Dawtona. Aktualna cena gruntu ze względu na przebieg linii Kolei Dużych Prędkości może sięgać nawet 400 mln złotych. Wcześniej koszty transakcji oszacowano na 22,8 mln złotych.

Aby umożliwić sprzedaż działki, Wody Polskie zmieniły kwalifikację cieku wodnego, niezgodnie z danymi z rejestrów hydrologicznych.

Po tym jak sprawa wyszła na jaw, decyzją Jarosława Kaczyńskiego Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus przekonywał, że nie miał pojęcia o całej sprawie i jest to nagonka polityczna. Prezenter TV Republika dopytywał, jak to możliwe, że tak istotne decyzje zapadały na niższym w szczeblu w resorcie, którym kierował polityk PiS. W odpowiedzi usłyszał, że jest to polityczny atak, ponieważ Robert Telus sprzeciwiał się umowie Mercosur. – To odrębny temat, niezwiązany ze sprawą działki pod CPK – komentował prowadzący program.

– Gdyby to była firma inna, niemiecka, to może ta sprawa by w ogóle nie wypłynęła – powiedział Robert Telus w dalszej części programu. Te słowa wywołały konsternację u prezentera TV Republika. – Nie no, panie ministrze, nie sprowadzajmy do absurdu teraz tej sprawy i tej sytuacji – odpowiedział.

Prosiłem przez sekretarza generalnego pana prezesa (Jarosława Kaczyńskiego – red.) o zawieszenie, żeby tę sprawę wyjaśnić – powiedział Telus. Zawieszony w prawach członka partii poseł ujawnił, że zamierza się spotkać i porozmawiać z Kaczyńskim. – Po to jest to zawieszenie, żebyśmy mogli się spotkać i pewne sprawy wyjaśnić, bo to jest normalne u nas – przekonywał na antenie.

