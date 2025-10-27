Afera wokół kluczowej działki pod CPK. Tusk reaguje

„Państwo straciło strategiczną dla CPK działkę. Zgodzili się na to politycy PiS” – informuje w poniedziałek „Wirtualna Polska”. Według ustaleń portalu na chwilę przed tym, jak Prawo i Sprawiedliwość utraciła władzę, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż należącego do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 160-hektarowej działki biznesmenowi, wiceprezesowi spółki Dawtona. Wartość transakcji wyniosła 22,8 mln złotych.

Taka decyzja zapaść miała pomimo sprzeciwu ze strony władz Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sprzeciw ten podnoszony był ze względu na plany inwestycyjne. Wkrótce stanąć na niej mają tory szybkiej kolei prowadzące do planowanego mega lotniska, magazyny, punkty usługowe i mieszkania. Portal szacuje, że wartość działki może już niedługo wzrosnąć do nawet 400 mln złotych.

Horała odpiera zarzuty. „Główny beneficjent w sprawie to sponsor Campus Polska”

Artykuł skomentował Marcin Horała, poseł PiS oraz były pełnomocnik rządu ds. budowy CPK. Jego nazwisko wielokrotnie przewija się w tekście. Autor Szymon Jadczak zauważa m.in., że pozwolenie na sprzedaż działki wydane zostało w tym samym budynku, w którym wówczas urzędował polityk.

„Sam Horała we wrześniu 2023 r. był zajęty głównie prowadzeniem kampanii wyborczej do Sejmu (#KlamstwaTuska, #LiniaZdradyTuska, #KonkretyPiS to przykładowe hashtagi z kilkudziesięciu wpisów umieszczonych w tym okresie na profilu polityka), ale, co trzeba oddać, ludzie z CPK wciąż o działkę walczyli” – czytamy.

twitter

Poseł stwierdził w odpowiedzi, że są w sprawie – i w artykule – aspekty, które niektórym umykają. „CPK za naszych rządów zachował się prawidłowo, składając odpowiednie wnioski, żeby zablokować sprzedaż działki” – zaczął. Dalej przyznał, że „faktycznie działka została sprzedana, choć nie powinna i służby powinny sprawdzić, kto dokładnie za to odpowiada”.

„Przy całym festiwalu »rozliczania PiS« ta akurat sprawa nie została przez obecny rząd w żaden sposób ruszona” – napisał Horała. Jak ocenił, „można było spokojnie zaradzić szkodzie”. „Część pod linię kolejową wywłaszczyć, a projektowane centrum magazynowe przenieść na inny teren, który będzie należał do CPK, czego od dwóch lat neo-CPK nie uczyniło” – stwierdził.

Na koniec poseł PiS dodał: „Główny beneficjent w sprawie to sponsor Campus Polska, wspierający w ostatniej kampanii Rafała Trzaskowskiego”.

Tusk o śledztwie w prokuraturze. Konieczny: Składamy zawiadomienie do CBA

Do medialnych doniesień odniósł się premier Donald Tusk. „Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście” – napisał szef rządu.

twitter

Pytany przez RMF FM o sprawę Maciej Konieczny, poseł partii Razem, zapowiedział złożenie wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. – Teraz wszyscy się tłumaczą, że oni nie wiedzieli, że tam będzie CPK, że to zupełnie uczciwa i niepodejrzana transakcja. To jest robienie z ludzi osób bardzo niemądrych. Ta sprawa jest podejrzana. To wymaga wyjaśnienia – ocenił.

Czytaj też:

Kluczowej obietnicy KO na razie nie będzie? Wymowne słowa ministra finansówCzytaj też:

Tusk zapowiada nową inwestycję. „Możemy”