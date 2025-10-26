Tusk zapowiada nową inwestycję. „Możemy”

Decyzję o powstaniu polskiego Centrum Operacji Satelitarnych premier Donald Tusk ogłosił podczas drugiego dnia konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej. Jak zapowiedział, inwestycja ma powstać w najbliższym czasie i będzie elementem budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa. – Mamy prawo i obowiązek powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom, że dzisiaj możemy szybciej, możemy wyżej, możemy dalej – mówił.

– Mamy genialnych ludzi. Polska staje się liderem regionu, a do dyspozycji mamy środki, które pozwolą na szybkie uruchomienie Centrum Operacji Satelitarnych. Tak, ta decyzja zapadła dzisiaj – powiedział premier.

Tusk tłumaczył, że pomysł powołania ośrodka wynika z potrzeby rozwoju krajowych technologii kosmicznych i uniezależnienia się od zagranicznych źródeł danych satelitarnych. Zaznaczył, że projekt łączy w sobie wymiar naukowy, gospodarczy i obronny. – Nasze spotkanie dzisiejsze ma bardzo praktyczny wymiar. My rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach, tylko patrząc odważnie w niebo i podejmując nawet decyzje – mówił.

Powstanie nowe Centrum Operacji Satelitarnych. Tak zapowiedział je premier

Premier wskazał, że prace nad inwestycją zostały już skoordynowane z resortem finansów i gospodarki. Obecność przedstawicieli tych ministerstw na panelu dyskusyjnym miała, jak podkreślił, przyspieszyć podjęcie decyzji. – Nie potrzeba było wielogodzinnych narad. Decyzja zapadła dziś – dodał.

W konferencji uczestniczyli również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który pozytywnie ocenił zapowiedź rządu i stwierdził, że bardzo się cieszy, że podniesione zostały rozmowy na temat kosmosu.

Premier odniósł się również do szerszego kontekstu międzynarodowego. Zapowiedział, że Polska zamierza konkurować w dziedzinie technologii satelitarnych z Niemcami i Francją, ale „nie jako przeciwnik, lecz partner w ramach wspólnej Europy”. – Mamy wszystkie szanse żeby do maksimum wykorzystać to, co mają do zaoferowania Niemcy i Francuzi. To nasi najbliżsi sojusznicy – stwierdził Tusk. – Nie pozwolę, żeby ktoś poróżnił Polskę z Europą – podkreślił.

