Tusk powołał Radę Przyszłości. „Nas interesuje tylko wygrywanie”

We wtorek 10 lutego premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański wzięli udział w powołaniu Rady Przyszłości. – Rada Przyszłości: nazwa może trochę pompatyczna, ale dobrze oddaje naszą intencję. Głęboko wierzymy, że przyszłość należy do Polski. I ta moda na Polskę, to przekonanie panuje nie tylko w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, ale w Europie i na całym świecie, że tutaj jest szansa na lepszą przyszłość, że Polska stała się trendy, że pozytywne wyobrażenia o Polsce coraz bardziej odpowiadają faktom i rzeczywistości – rozpoczął premier polskiego rządu.

Donald Tusk podziękował „wszystkim, którzy zdecydowali się na tworzenie Rady Przyszłości”. – To są ludzie, którzy zdobywali dla Polski kosmos, potrafią produkować najbardziej cenione satelity. To są naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i duże pieniądze – wymieniał premier. – Spotkaliśmy się w gronie ludzi wyjątkowo ambitnych, bardzo mądrych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, aby Polska była liderem w wielu dziedzinach – podkreślił.

– Rok 2026 musi być rokiem przyspieszenia. Wielką rezerwą Polski, tym źródłem, które pozwoli nam uczynić z Polski niekwestionowanego lidera już nie tylko regionu, ale Europy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, (...) tą wielką rezerwą są umysły szczególnie młodych Polek i Polaków. Rada Przyszłości to głównie ludzie dużo młodsi ode mnie, z o wiele większymi sukcesami niż sukcesy polityków, ale wszyscy na uwadze mamy tych, którzy dopiero wkraczają w dorosłość, a już dzisiaj imponują swoim przygotowaniem, intelektem, swoimi pomysłami. Ich także będziemy chcieli wziąć pod mądrą opiekę – stwierdził Donald Tusk.

– Polska to dziś 20. największa gospodarka świata. To sukces, ale nie jest on dany raz na zawsze – stwierdził Andrzej Domański. – Polska musi budować swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o aktywo, jakim są ludzie – dodał minister finansów. Jak poinformował, w czasie pierwszego posiedzenia Rady Przyszłości zostały poruszone takie tematy jak chociażby AI czy technologie kosmiczne.

