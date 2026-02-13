Ziobro otrzymuje groźby. „Zostały skierowane także wobec mojego dziecka”

Zbigniew Ziobro za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że w ostatnim czasie otrzymuje liczne groźby, w tym groźby zabójstwa. „Na ulicach Warszawy zawisły nawet plakaty oferujące pieniądze za Zbigniewa Ziobro – żywego lub martwego. Po przejęciu władzy Donald Tusk świadomie rozpętuje w Polsce atmosferę nienawiści. Kieruje ją przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, szczególnie wobec mnie. Odwraca uwagę Polaków od swojej nieudolności, od drastycznego wzrostu cen energii i katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia” – napisał były minister sprawiedliwości i prokurator krajowy.

Rodzina Ziobry dostaje groźby. „Zostały skierowane także wobec mojego dziecka”

Jak zaznaczył Zbigniew Ziobro, dotychczas nie reagował na pogróżki, ponieważ dotyczyły wyłącznie jego. „Jednak tym razem groźby zostały skierowane także wobec mojego dziecka oraz obrońcy – adwokata Bartosza Lewandowskiego. Dlatego zdecydowałem się skierować wniosek o ściganie sprawców” – napisał polityk.

W dalszej części wpisu Zbigniew Ziobro sformułował szereg oskarżeń. „Nie mam jednak złudzeń, że kierownictwo nielegalnie przejętej prokuratury odpowiednio zareaguje. Zostali szefami prokuratury wyłącznie dzięki przestępczym decyzjom Tuska i jego kompanów. I są mu winni posłuszeństwo” – ocenił.

„A to ci politycy kłamliwie mnie oskarżają. Zarzucają mi czyny, których nie popełniłem. By uwiarygadniać swoje kłamstwa, łamią procedury śledcze i sądowe. A nawet niszczą sędziego, gdy wyda rozstrzygnięcie nie po partyjnej linii władzy. Wokół fabrykowanego procesu rozpętują nagonkę cieknącą nienawiścią. Panie Tusk, jest Pan odpowiedzialny za cały ten spektakl oszczerstw i gróźb. Jeśli cokolwiek stanie się moim najbliższym lub mojemu obrońcy, pełna odpowiedzialność spadnie na Pana” – dodał na zakończenie.

Wniosek ws. tymczasowego aresztu dla Ziobry

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nieprawomocnie zdecydował o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Jak przypomina rmf24.pl, były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, m.in. „wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom”.

– W mojej ocenie wydawanie listu gończego wobec ministra Ziobry nie ma żadnego innego celu procesowego niż tylko to, żeby tę sprawę medialnie i politycznie rozgrywać. Minister Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową. Prokuratura wie, gdzie minister Ziobro jest, więc wdrażanie poszukiwań po to, żeby wizerunek posła Ziobry był prezentowany i powielany w mediach, wykorzystywany politycznie, uważam za naruszenie standardów – podkreślił Bartosz Lewandowski.

