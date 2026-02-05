Wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja sądu, obrona reaguje. „Naruszenie standardów”

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nieprawomocnie zdecydował o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Kolejnym etapem ma być wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania.

Jest decyzja sądu ws. aresztu dla Ziobry. Obrona składa wniosek

Głos zabrał obrońca Zbigniewa Ziobry. – Sąd Rejonowy zastosował ten środek zapobiegawczy, przy czym zaznaczył, że w przypadku zatrzymania Zbigniewa Ziobry byłby on przekazany do zakładu leczniczego. Takie było zastrzeżenie sądu. Sąd stwierdził, co jest też bardzo istotne, że na tym etapie absolutnie nie bada kwestii tego, czy dowody potwierdzają winę i sprawstwo Zbigniewa Ziobry, nie przeprowadza szczegółowej analizy materiału dowodowego – powiedział Bartosz Lewandowski. Jak dodał, złożył do akt sprawy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia do czasu jego uprawomocnienia.

– W mojej ocenie wydawanie listu gończego wobec ministra Ziobry nie ma żadnego innego celu procesowego niż tylko to, żeby tę sprawę medialnie i politycznie rozgrywać. Minister Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową. Prokuratura wie, gdzie minister Ziobro jest, więc wdrażanie poszukiwań po to, żeby wizerunek posła Ziobry był prezentowany i powielany w mediach, wykorzystywany politycznie, uważam za naruszenie standardów – podkreślił obrońca Ziobry.

Prokuratura Krajowa zarzuca Zbigniewowi Ziobrze, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Jak przypomina rmf24.pl, były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, m.in. „wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom”.

