Szef KOWR na celowniku po aferze CPK. Jego majątek robi wrażenie

Afera dotyczy sprzedaży strategicznej działki pod budowę linii kolejowej w szeroko zakrojonym planie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sprawa sięga 2023 roku – wówczas funkcję ministra rolnictwa sprawował Robert Telus (obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, choć po nagłośnieniu afery został on zawieszony w prawach członka partii). Piotr Wielgomas, wiceprezes firmy Dawtona (która specjalizuje się w przetworach warzywno-owocowych), dostał za rządów Zjednoczonej Prawicy pozwolenie na zakup nieruchomości o powierzchni niemal 160 hektarów w Zabłotni na Mazowszu. Kosztować miała ona biznesmena niecałe 23 miliony złotych.

Obecnie grunt ma być warty od 380 do 400 mln PLN. By sprzedaż była możliwa, potrzebna była wówczas decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. zmiany kwalifikacji cieku wodnego – wbrew danym z rejestrów hydrologicznych. Zanim doszło do transakcji, na spotkania z Telusem uczęszczać miał m.in. Andrzej Wielgomas – ojciec biznesmena, który ostatecznie kupił działkę.

Portal Wirtualna Polska w poniedziałek (3 listopada) podzielił się kolejnymi ustaleniami dot. afery – tym razem chodzi o posła Polskiego Stronnictwa Ludowego i byłego prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Redakcja twierdzi, że po tym, gdy Smolarzowi przesłane zostały pytania odnośnie działki, ten miał zaprosić do swojego gabinetu z twórcę Dawtony. Ponoć rozmawiać mieli o skupie kukurydzy. Szef KOWR-u zaznacza, że o aferze CPK dowiedział się z mediów, lecz dziennikarze dotarli do dokumentów, z których wynikać ma co innego.

Oświadczenie majątkowe szefa KOWR

Dziennik „Fakt” postanowił z tej okazji przeanalizować oświadczenie majątkowe Smolarza. Wpisał on ponad 680 tysięcy zł oszczędności w gotówce (niewielki promil całej kwoty stanowią pieniądze w walucie obcej) i kilka nieruchomości.

Ma on m.in. gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 60 ha – warte 7 mln zł. Ponadto jest posiadaczem czterech domów – dwa po 70 metrów kwadratowych i kolejne – 150 i 300 mkw. Przy pierwszych wpisał po 300 tys. zł, natomiast największe budynki według niego warte są po 500 i 800 tys. Jest ich współwłaścicielem.

W dokumencie wymienił m.in. dwa samochody osobowe (blisko 10-letni i ponad 15-letni), a także maszyny rolnicze.

Jako szef KOWR w 2024 r. zarobił blisko 390 tys. zł brutto. Smolarz ma do spłaty kredyt preferencyjny – to 100 tys. zł. Kwotę przeznaczył na rozwój działalności rolniczej. Były prezes KRUS-u poinformował ponadto, że pożyczył osobie trzeciej 220 tys. PLN (wierzytelność).

