Jaka będzie zima 2026? Meteorolog odkrywa karty. „Wyssane z palca”

Wiele osób nie skupia się tylko na pogodowym „tu i teraz”, ale myślami wybiega w przyszłość i zastanawia się, jakie warunki będą panowały w czasie zimy 2025/2026. Niektóre media rozpisywały się już o możliwej „zimie stulecia”. Czy taki scenariusz się spełni?

Jaka będzie zima 2025/2026? Meteorolog grzmi: Wyssane z palca

Do tego typu doniesień odniósł się meteorolog Peter Wick w rozmowie z portalem „20 Minuten”. – Takie prognozy są wyssane z palca i nastawione na efekt – powiedział ekspert. Jak dodał, nie da się z tak dużym wyprzedzeniem przewidzieć warunków pogodowych.

Peter Wick podkreślił, że prestiżowe ośrodki meteorologiczne mają trudności z opracowywaniem dokładnych prognoz na tydzień do przodu, a co dopiero w dłuższej perspektywie. – Prognozy sezonowe, czyli długoterminowe, są bardzo skomplikowane i nadal obarczone dużą niepewnością – kontynuował ekspert. – Nie jesteśmy nawet w stanie zawsze przygotować szczegółowych i dokładnych prognoz na siedem do dziesięciu dni i podajemy wtedy jedynie trend pogodowy. Zastanawiam się więc, jak ktoś miałby to dokładnie prognozować na miesiące do przodu – kontynuował.

El Nino, La Nina i wir polarny. Ekspert o pogodzie na zimę 2025/2026

Jak podaje rmf24.pl, El Nino i La Nina to zjawiska, które mogą wpływać na globalny klimat, ale ich znaczenie dla Europy Zachodniej jest niewielkie. Znacznie większe ma wir polarny, czyli silny niż baryczny, który zimą tworzy się nad Arktyką, a jeśli stanie się niestabilny, może doprowadzić do napływu arktycznego powietrza nad Europę.

– Gdybym miał zdecydować się obecnie na jakąkolwiek prognozę, powiedziałbym, że zima będzie raczej łagodniejsza niż w latach 1960-1990. To odpowiada danym statystycznym i długoterminowemu trendowi wynikającemu z ocieplenia klimatu – stwierdził Peter Wick.

