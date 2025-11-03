Taki będzie listopad 2025. Pogoda szykuje niespodzianki. Będą zwroty akcji!

W weekend termometry w wielu regionach Polski wskazywały wartości, które zbliżały się do 20 stopni Celsjusza. Wiele rodzin wyjeżdżało, aby odwiedzić cmentarze, na których spoczywają ich bliscy, a kwestia dotycząca pogody była podnoszona nie tylko ze względu na panującą aurę, ale także warunki na drodze.

Taki będzie listopad 2025. Meteorolodzy odsłaniają karty

Od poniedziałku 5 listopada do kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze, które przybędzie z północno-zachodniej części kontynentu. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo i chłód będzie spychany przez cieplejsze masy, które będą napierały z zachodu.

„Przemieszczanie się tej cieplejszej masy powietrza będą wspólnie wymuszać atlantycki niż (w tej roli były huragan Melissa) oraz wyż, który najpierw będzie nad Alpami, a później przesunie się nad Bałkany” – podaje tvn24.pl.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Listopad wciąż będzie zaskakiwał

Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl, przygotował 16-dniową, długoterminową prognozę pogody. Wynika z niej, że mimo spadku temperatury nadal nie będzie można narzekać, biorąc pod uwagę warunki, które mogłyby panować w listopadzie.

Aż do najbliższej soboty 8 listopada temperatura będzie osiągała wartości w przedziale 13-15 stopni Celsjusza, a najmniej termometry w ciągu dnia będą wskazywać ok. 10 stopni. W przyszłą niedzielę temperatura zacznie spadać i to będzie trend, który będzie utrzymywał się również w kolejnych dniach.

W poniedziałek 10 listopada prognozowana temperatura wyniesie od 7 do 11 stopni Celsjusza, a w piątek 14 listopada będzie już tylko od 4 do 9 stopni. Długoterminowa prognoza pogody sięga do 18 listopada i tego dnia ma być od 2 do 7 stopni Celsjusza.

