IMGW ostrzega przed podtopieniami. Ten region Polski jest zagrożony

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy opublikował alert pogodowy trzeciego stopnia, związany z intensywnymi opadami deszczu. W rejonie rzeki Ślęzy odnotowano lokalne podtopienia.

Eksperci z IMGW przygotowali też prognozę pogody na najbliższe dni. Co czeka nas we wtorek i środę?

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW – doszło do przekroczenia stanów alarmowych

Jak podaje „Fakt”, ostatnie dni dla mieszkańców Dolnego Śląska były trudne, bo musieli znieść duże opady, co było uciążliwe, gdy weźmiemy pod uwagę Uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki – dwie niezwykle ważne daty dla wiernych Kościoła katolickiego. Pobyt na cmentarzach i bez deszczu dla wielu bywa nieprzyjemny.

Dziennik informuje, że doszło do wzrostu poziomu Ślęzy – woda, która zbierała się na wyżej położonych terenach, napłynęła do rzeki, prowadząc do lokalnych podtopień (w tym m.in. do zalania parkingu we wsi Smolec, która leży we wschodniej części Dolnego Śląska). Także w Kłodzku ulica stanęła w wodzie. Straż pożarna w obu miejscach trzyma rękę na pulsie.

Prognoza pogody na wtorek i środę. Spadnie trochę deszczu – do 10 mm

Eksperci z IMGW prognozują, że 4 listopada, w ciągu dnia, zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże w większości kraju. Zaś „w południowej połowie kraju” możliwe są „liczne rozpogodzenia”. Jeśli chodzi o deszcz, spaść może on na wybrzeżu, jednak nie będzie go dużo (nieco więcej opadów spodziewać należy się na południowym wschodzie w nocy poprzedzającej wtorek – do ok. 10 milimetrów). A co z temperaturą? Termometry wskażą nawet „10 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich i na wschodzie”. Miejscami na zachodzie będzie zaś do 14°C.

Jeśli chodzi o 5 listopada, od wschodu do zachodu słońca prawdopodobne jest zachmurzenie o słabej intensywności. „Tylko na północnym wschodzie kraju okresami” będzie ono „duże” i tam „niewykluczony lokalnie słaby deszcz”. Poza tym temp. od „3°C na południu do 7°C na północy i 9°C nad morzem”. Nieco „chłodniej tylko w kotlinach karpackich: od -2°C do 0°C”.

