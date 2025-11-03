Nawet 20 stopni, a potem już tylko chłodniej. Wiemy, kiedy spadnie śnieg

W poniedziałek 3 listopada w kraju spodziewane jest zachmurzenie duże i całkowite z rozpogodzeniami. Możliwe są opady deszczu do 35 mm. W górach może spaść śnieg i deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci pokażą od siedmiu do 16 st. C. Spodziewany jest wiatr umiarkowany i porywisty do 70 km/h. W powiatach cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim, suskim, nowotarskim, Nowy Sącz, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim i gorlickim wydano alerty przed intensywnym deszczem.

Początek listopada w Polsce będzie bardzo ciepły z temperaturami do nawet 18 – 20 stopni Celsjusza na południowym obszarze kraju. W kolejnym tygodniu temperatury spadną, ale w wielu rejonach w dalszym ciągu mają być przeważnie powyżej normy. W ciągu dnia słupki rtęci będą pokazywać do ok. 10 – 16 kresek. Termometry będą wskazywać podobne wartości zwłaszcza miedzy 5 – 7 listopada. Prognozy wskazują, że utrzyma się podział na cieplejsze południe Polski i chłodniejszą północ.

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Śnieg i temperatura na minusie w połowie listopada

Portal dobrapogoda24.pl zauważa jednak, że nocą przy gruncie może pojawić się mróz, ale nie będzie on zjawiskiem powszechnym i stałym w wielu rejonach. Na przełomie końca tygodnia i początku następnego, w okolicach długiego weekendu, dojdzie do kolejnego ochłodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie na przeważającym obszarze kraju od ok. siedmiu od 13 st. C.

Kolejne większe zmiany w kierunku różnic w temperaturach mają mieć miejsce mniej więcej w okolicy połowy listopada z tolerancją wynoszącą trzy dni w obu kierunkach. Na północy w niektórych regionach słupki rtęci mogą pokazywać wartości nawet pięciu stopni Celsjusza poniżej zera. „Niewykluczone, że wtedy zdarzy się epizod z opadami śniegu nie tylko w górach, ale także na nizinach w kilku regionach” – czytamy.

