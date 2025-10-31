Taki będzie listopad w Polsce. Napłynie fala ciepła, na termometrach 18 stopni

W sobotę Wszystkich Świętych aura powinna być w dużej mierze pogodna, dopiero pod wieczór na zachodzie Polski mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. W ciągu dnia powinno być ciepło, od dziewięciu stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez ok.14 kresek w centrum do 18 st. C. na południu i południowym zachodzie. W nocy na wschodzie możliwe będą przymrozki.

Pogoda na Wszystkich Świętych i kolejny weekend. Nadchodzi złota polska jesień

W niedzielę, w Dzień Zaduszny, umiarkowanego deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy północy, zachodu i miejscami południa kraju. Na wschodzie powinno być dość pogodnie. Słupki rtęci w ciągu dnia pokażą 12 stopni Celsjusza na zachodzie, 15 kresek w centrum i do 18 st. C. na południu. Na początku przyszłego tego tygodnia pogoda zacznie się uspokajać.

W poniedziałek będzie jeszcze trochę deszczu i chmur, ale na północy i zachodzie kraju powinno się bardziej przejaśniać. Na terenach podgórskich będzie 9, 10 stopni Celsjusza, w większości kraju termometry pokażą od 11 do 13 kresek, a najcieplej będzie na południowym wschodzie od 14 do 17 st. C.

Pogoda zacznie się uspokajać. Jak na listopad, będzie dość łagodnie

Od wtorku będzie można liczyć na coraz więcej przejaśnień i słońca. Temperatura nieco spadnie, jednak wciąż będzie dość łagodnie jak na listopad. Chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat – od siedmiu do dziewięciu stopni Celsjusza. W pozostałej części Polski będzie od 10 do 14 kresek. W środę może pojawić się więcej chmur. Słupki rtęci pokażą z kolei od dziewięciu st. C. na Suwalszczyźnie, przez ok. 12 stopni Celsjusza w centrum do 15 kresek na południu.

W czwartek zachmurzenie będzie podobne jak dzień wcześniej. Termometry pokażą od 10 do 15 st. C., ale możliwe, że temperatura może poszybować nawet do 17 stopni Celsjusza. W piątek słupki rtęci powinny wskazywać wartości od 11 do 15 kresek. W sobotę delikatnie się ochłodzi. Termometry pokażą od dziewięciu do 14 st. C. W niedzielę słupki rtęci mogą pokazywać z kolei od siedmiu do 12 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Wichury i ulewy przeszły przez Polskę. Są poszkodowani. Strażacy opublikowali raportCzytaj też:

Polka pokazała dom zasypany śniegiem. „Szefie, nie przyjdę do pracy”