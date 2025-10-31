Wichury i ulewy przeszły przez Polskę. Są poszkodowani. Strażacy opublikowali raport

Straż Pożarna podsumowała skutki burz, ulew i silnego wiatru, które przeszły przez Polskę w czwartek 30 października. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że na terenie kraju interweniowano 1 797 razy.

Najwięcej interwencji odnotowano w województwach: mazowieckim (345 zdarzenia), pomorskim (209 zdarzeń), wielkopolskim (172 zdarzenia), łódzkim (166 zdarzeń), zachodniopomorskim (161 zdarzeń) oraz dolnośląskim (143 zdarzenia).

Gałąź spadła na mężczyznę

Na Mazowszu interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych drzew i gałęzi oraz zabezpieczenia kilku uszkodzonych dachów. W Warszawie ucierpiał jeden mężczyzna, na którego spadła ułamana gałąź. Mężczyzna po zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to do charakterystycznych zdarzeń można zaliczyć: zerwany dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wydartowo, uszkodzony częściowo dach budynku mieszkalnego w Czerwonce, zerwany częściowo dach na budynku gospodarczym w Słodkowie i uszkodzone opierzenie dachu budynku jednorodzinnego w Kościanie.

Drzewa spadło na drogę. Cztery osoby ranne

W miejscowości Lubin drzewo spadło na drogę. Wpadł na nie samochód osobowy, w wyniku czego ranne zostały dwie kobiety. Z naprzeciwka, w wyniki gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa pojazdy. Tutaj również dwie osoby zostały poszkodowane.

W woj. kujawsko-pomorskim interwencje dotyczyły głównie oberwanych konarów drzew oraz drzew, które przewróciły się na drogi, chodniki i posesje. W pow. inowrocławskim doszło do zerwania dachu budynku gospodarczego oraz poderwania płyty dachowej budynku mieszkalnego.

Burze, ulewy i silny wiatr. Straż Pożarna podsumowała interwencje w Polsce

Na Opolszczyźnie najwięcej zdarzeń dotyczyło wiatrołomów. W Biestrzynniku drzewo przewróciło się na samochód. W Brzezinach Cieciułowskich uszkodzeniu uległ dach na budynku mieszkalnym. W Żabińcu uszkodzony został dach przystanku.

